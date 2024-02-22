Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma’yı duyurdu

Google, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma’yı tanıttı.

Google’ın yaptığı açıklamaya göre, Gemma model ailesi, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturuldu. Yeni modelin DeepMind ve diğer Google ekipleri tarafından geliştirildiği ve Gemini’den ilham aldığı belirtildi.

Ayrıca, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, işbirliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı ifade edildi. Gemma’nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu, modelin Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü ve Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Setinin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı belirtildi.

Google’ın bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard’ı Gemini olarak yeniden adlandırdığı ve yeni sürüm Gemini Advanced için ücretli abonelik başlattığı da açıklamada yer aldı.