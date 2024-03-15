Google’ın Sahibi Kim, Nasıl Kuruldu?

Çoğumuzun yalnızca arama motoru olarak tanıdığı bu dev şirketi kimlerin kurduğuna ve şu anki sahiplerinin kim olduğuna daha yakından bakalım.

Google LLC, hemen hemen tüm sorularımızın yanıtlarını bize sunan, gerektiğinde eğlence hayatımıza, gerektiğinde akademik hayatımıza renk katan bir arama motorudur. Başka bir deyişle Google LLConline reklam teknolojileri, arama motoru, bulut bilişim, yazılım ve donanım hizmetleri gibi birçok hizmeti bünyesinde barındıran, internet ürünleri konusunda uzmanlaşmış çok uluslu bir şirkettir. dev Amerikan şirketi.

Ayrıca YouTube, Gmail, Takvim ve Meet gibi herkesin kullandığı hizmetleri de içerir. Google 2015 yılında tüm hizmetlerini tek çatı altında toplayarak, Alphabet Inc. adını aldı. O halde gelin, çoğumuzun yalnızca arama motoru olarak tanıdığı bu dev şirketi kimin kurduğuna ve şu anki sahiplerinin kim olduğuna daha yakından bakalım.

Google’ın sahibi kim?

Takvimler 2 Ekim 2015’i gösterdiğinde Google, Google ile yan kuruluşlarının birleşeceğine dair beklenmedik bir duyuru yaptı. Alphabet Inc.’nin kurulduğunu duyurdu. Google’ın kurucu ortakları Alphabet’in en büyük hissedarları olmaya devam etti ve yönetim kurulundaki sandalyelerini korudu. Peki Google’ın sahibi kim?? En büyük 5 hissedarı sıralayacak olursak:

Larry Page

Sergey Brin

Vanguard Group, Inc.

BlackRock, Inc.

T. Rowe Price Associates, Inc.

Şirketin CEO’luk görevi ise Sundar Pichai üstleniyor. 2019 Yılında Larry Page’den görevi devralan Sundar Pichai, 2004 yılından beri Google’da çeşitli görevlerde yer aldı. Şimdi gelin kurucu ortakların hayatlarına biraz daha yakından bakalım.

Google’ın ilk CEO’su Larry Page kimdir?

1973 yılında Michigan’da doğan Larry Page’in ebeveynleri bilgisayar uzmanıydı. onların ayak izlerini takip ederek Stanford Üniversitesi‘de bilgisayar mühendisliği okudu ve Sergey Brin ile tanıştı. İkili, sonuçları sayfaların popülerliğine göre listeleyen bir arama motoru geliştirdi ve Google, Page’in CEO’su olduğu 1998’deki lansmanından sonra dünyanın en popüler arama motoru haline geldi.

Daha sonra YouTube, AdSense, Google Suits, Analytics gibi birçok etkinliği hayata geçirdi. Page ve Brin daha sonra Google’ın yeni ana şirketi Alphabet’in sorumluluğunu üstlendi. Ta ki 2019 yılının sonlarında şirketteki görevlerinden ayrılıncaya kadar. Şirketten ayrıldıktan sonra bir süre ara veren ve ardından Yeni Zelanda’ya taşınan Page, şu anda birden fazla start-up’a danışmanlık ve finansman desteği sağlıyor. onların içinde hava taksisi gibi sektörlerdeki start-up girişimlerinin başarılı olup olmayacağını Larry Page’in deneyimlerinden yararlanarak hep birlikte göreceğiz.

Küçük ortak Sergey Brin kimdir?

Brin’in ailesi 1979’da Moskova’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı. 1993’te Maryland Üniversitesi’Stanford Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi ve matematik alanında diploma aldıktan sonra Stanford Üniversitesi’nde yüksek lisans programına girdi ve burada yine yüksek lisans öğrencisi olan Page ile tanıştı. Her iki genç dahi, internette biriken veri yığınından anlam çıkarma ve bilgisayarların düzen yaratma yeteneğini geliştirme fikriyle ilgileniyordu. Brin, 1995 yılında yüksek lisans derecesi aldı ancak arama motoru üzerinde çalışmaya devam etmek için Stanford’un doktora programına girdi. Ardından neler olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bugünlerde Sergey Brin kendi servetini yönetmesine yardımcı olmak için çalışıyor. Singapur‘de bir aile ofisi kurmakla meşgul. net değer 86,5 milyar dolarDaha fazlasına sahip olduğu söylenen Brin “Süper zengin” Halk hareketine katılarak aile işini kurar.

Düzenleyici kurumlara sunulan belgelere göre Sergey Brin’in aile ofisinin adı Bayshore Küresel Yönetimi geçen yılın sonlarında Singapur’da bir şube açarak resmiyet kazandı. Şirketin adı, Google’ın genel merkezinin bulunduğu North Bayshore, Mountain View, Kaliforniya bölümünden gelmektedir.

Başka bir garaj hikayesi: Google nasıl kuruldu?

Zamanda biraz geriye gidelim ve 1996 yılına duralım. PhD öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, Google’a bir araştırma projesi olarak California Standford University’de başladılar. Bu iki zeki genç PageRank adını verdikleri teknolojiyi geliştirerek siteleri belirli bir sıraya göre dizen arama motorunu yaptılar.

Silikon Vadisi’nin bir klişesi haline gelen garajda kurulma hikayesi tabii ki Google’ın da hikayesinde yer almakta. PhD öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, California’daki evlerinin garajında Google’ın temellerini attı. Önceki adı BackRub olan Google, 15 Eylül 1997’de domain adını Google.com olarak değiştirdi. 4 Eylül 1998’de ise Google artık bir anonim şirket olarak statü kazandı. İlk halka arzı 19 Ağustos 2004’te gerçekleşti. Kuruculardan sonra ilk CEO Eric Schmidt ise kumandayı eline alarak Google’ın yönetimini devraldı.

2006’da Google, kullanıcı tarafından gönderilen akışlı videolar için en popüler web sitesi olan YouTube‘u 1,65 milyar dolara satın aldı. Eylül 2013’te Page, Forbes dergisinde Amerika’nın En Zengin 400 İnsanı listesinde 13. sırada yer aldı. Ekim ayında bu kez Forbes’in 2013 En Güçlü İnsanlar listesinde 17. sırada yer aldı. Google’ın CEO’su olarak Page, şirketin operasyonlarının sorumluluğunu Google için özel projeler direktörü olarak görev yapan Brin ve şirketin yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt ile paylaştı.

Bugün evlerinin bulunduğu mahalle olan Mountain View’da yaşıyorlar. Googleplex Adında dev bir Google kampüsü var. Googleplex, klasik ofislerden farklı olarak uyku alanlarından kafeteryalara, sinema-oyun salonlarından sessiz alanlara kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan ve rahatça çalışabileceğiniz, maksimum verimliliği hedefleyen, konforlu bir çalışma ortamı sunan bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

Öyle ki, bu konforlu çalışma alanı sayesinde çalışanlar vakitlerini rahatlıkla geçirebilmektedirler. %20 burada kendilerine ayırıyorlar. Onlara ayrılan bu zaman aynı zamanda Google News ve AdSense gibi popüler hizmetlerin oluşmasına da yol açıyor.

Bu, her gün kullandığımız Google’ın hikayesidir. Ne düşünüyorsun? Yorum yapmayı unutmayın…