HAFIZ ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Çumra Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 2020-21 Eğitim Öğretim yılında hafızlık eğitimini tamamlayarak sınavı kazanan ve hafızlık belgesini alan öğrenciler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunyaldız tarafından çeyrek altın ve kitap ile ödüllendirildi. Öğrencilere Okul Müdürü Bayram Özer nezaretinde ilçe milli eğitim müdürü makamında ziyaret ettiler. Ziyarette ilçe müdürü Mehmet Altunyaldız öğrencilerin hafızlıklarını tamamladıkları için tebrik etti. Her insana nasip olmayacak büyük bir başarı elde ettiklerini belirten Altunyaldız “Allah’ın kitabını tamamen ezberlemek büyük bir başarıdır. Bunun için sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. Peygamberimiz bir hadisinde “Kim Kur’an-ı okur, onu güzelce ezberler, helalini helal, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennemi hak etmiş 10 kişiye şefaat etme hakkı verir.” buyurmuştur. İnşallah hafızlığınızı unutmadan uzun yıllar muhafaza eder ve bu şerefe nail olursunuz. Öncelikle sizlerin hafız olması için her daim yanınızda olan ailelerinize, hafızlık okulumuzda proje ortagımız ilçe müftülüğümüze, İmam Hatip Ortaokulumuza ve Halk Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımıza, öğrencilerimize her zaman destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz. Allah kendilerinden razı olsun.” dedi.

A.ARAN