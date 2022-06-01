HAFTA SONU KARATAY ŞEHİR PARKI’NDA ORYANTİRİNG HEYECANI VARDI

Karatay Şehir Parkı bu hafta sonu; harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor olan Oryantiring koşusuna ev sahipliği yaptı.

Karatay Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Konya İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” haftasına özel olarak yapılan “19 Mayıs Oryantiring Koşusu”, büyük heyecana sahne oldu.

KARATAY’DA 2 GÜN BOYUNCA ORYANTİRİNG HEYECANI VARDI

343 bin 300 metrekarelik alanıyla Konya’nın en büyük parklarından birisi olan Karatay Şehir Parkı’nda oluşturulan özel haritada koşulan yarış, tüm kategorilerinde toplamda 165 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlar sonunda dereceye giren sporcular ise madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Oryantiring sporu ve Karatay Şehir Parkı’nda Karatay Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen “19 Mayıs Oryantiring Koşusu” hakkında bilgi veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Konya İl Temsilcisi İsmail Özmen, Oryantiring sporunun harita yardımıyla yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor dalı olduğunu söyledi.

ORYANTİRİNG’İ 7’DEN 70’E HERKES YAPMALI

Farklı arazi koşullarında yapılabilse de, genellikle ormanlık arazide yapılması tercih edilen Oryantiring’in 8 yaşından 70 yaşına kadar her yaş grubundan insanın yapabildiği bir spor dalı olduğunu aktararak; “Bu spor, yapanlara çok büyük bir özgüven kazandırıyor. Öte yandan sporcularımız çocuklarımız doğayla bütünleşerek doğayla barışık hale geliyorlar. Sporcularımızın farklı ve hızlı bir şekilde düşünme yeteneği kazanmasını sağlayan bu spor dalını herkese öneriyorum. Bugünkü 19 Mayıs Oryantiring Koşumuzu da Karatay Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

D.DOĞAN