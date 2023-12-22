Husumetlisinin iş yerini basıp tabancayla vurarak öldürdü

KONYA – Konya’da bir kişi daha önceden kavgadan dolayı aralarında husumet bulunduğu öğrenilen oto tamircisini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Meydani Ahmet Bey Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan D., daha önceden aralarında kavga nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Mehmet Yıldız’ın iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası Ramazan D. yanında bulunan tabancayla Mehmet Yıldız’a ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan kişi hastanede öldü

Mehmet Yıldız, göğsünden ve bacağından ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Mehmet Yıldız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan D. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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