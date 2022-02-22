İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürümüz Sayın Halil İbrahim Topçu’nun başkanlığında düzenlenen ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı, 21 Şubat 2022 tarihinde Mevlana Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Salgın döneminde 1 buçuk yıla yakın bir süre yüz yüze eğitim yapılamadığını, ancak Milli Eğitim Bakanımızın kararlılığı ile Eylül ayından bu yana yüz yüze eğitime ara verilmeden devam edildiğini ifade eden Genel Müdürümüz, okullardan uzak kalınan bu dönemde meydana gelen öğrenme kayıplarının telafi edilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Konya’nın bu noktada çok önemli çalışmalar yürüttüğünü de söyleyerek çalışmaların daha da ileri düzeye taşınması gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlerimizin kendilerini sürekli geliştirmelerinin çok önemli olduğunu belirterek yöneticilerin de okullarda veriye dayalı bir kültür ortaya koymaları gerektiğini sözlerine ekledi. Öğrencilerin okulla bağlarının daha da güçlendirilmesi adına çeşitli sosyal etkinliklerin de planlamasının önemine vurgu yapan Genel Müdürümüz, ilçe müdürlerinin okul yöneticilerini bu noktadan da yönlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Toplantı, soru-cevap bölümünün gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

Ortaöğretim Genel Müdürümüz Halil İbrahim Topçu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük, il müdür yardımcıları, ilçe müdürlükleri ve şube müdürleri katıldı. A.ARAN