İş yerinde asansörün halatı koptu: 1’i ağır, 3 yaralı

Konya’da bir iş yerinde yaşanan servis asansörü kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İş yerinde bulunan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya’da bir iş yerinde yaşanan servis asansörü kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde yük asansörü içinde 3 kişinin olduğu sırada halatların kopması nedeniyle depoya düştü. O sırada iş yerinde bulunan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kabinin içerisinde bulunan Abdullah S., Muhammet Talha A. ve Musa B. asansörden çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Abdullah S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. – KONYA