İŞKUR’dan Konya’da en fazla engelli personel çalıştıran Konya Şeker’e teşekkür ziyareti

Dünya Engelliler Günü’nde Konya’da en çok engelli işçi çalıştıran Konya Şeker’e Konya İŞKUR İl Müdürlüğü’nden teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

4857 sayılı İş Kanunu 30. Maddesi uyarınca, işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü durumdalar. Konya Şeker bu alanda örnek bir tavır sergileyerek Konya’da en fazla engelli çalıştıran kurum oldu.

Konuyla ilgili Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu’yu ziyaret etti. Kurum olarak engelli vatandaşlarımıza iş imkânı sunma konusunda gösterdikleri hassasiyet için kendilerine teşekkür ettiklerini ifade etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, Konya’da en fazla engelli çalıştıran kurum olan Konya Şeker’e bu ziyareti yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Keleş, engelli istihdamı konusunda bütün kurumların hassas olması gerektiğine işaret etti.

Pankobirlik Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu da “Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaşması için her şeyi devletten beklemenin doğru olmayacağını, bu konuda herkese sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum. Her kurum, her işletme bu konuda farkındalığını kurumsal olarak artırırsa inanıyorum ki hayatın her alanında engeller kalkacaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bütün engelli kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum” dedi.