Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / İSTANBUL’DAN DÖNDÜĞÜ KÖYÜNDE ATA TOHUMUYLA SARIMSAK YETİŞTİRİYOR

İSTANBUL’DAN DÖNDÜĞÜ KÖYÜNDE ATA TOHUMUYLA SARIMSAK YETİŞTİRİYOR

ABONE OL
Temmuz 4, 2023 06:10
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

İstanbul’un Adalar ilçesinde esnaflık yapan Ahmet Zeybek, yerleştiği Konya’nın Bozkır ilçesinde ata tohumundan 5 ton sarımsak üretmeyi hedefliyor.
Burgazada’da manavlık yapan Ahmet Zeybek, annesinin memleketten gönderdiği ata tohumdan ürettiği sarımsağı çok beğenince ilçe merkezine 20 kilometre mesafedeki 36 nüfuslu Yalnız Mahallesi’ne dönmeye karar verdi.
Ata tohumunu çoğaltarak uzun yıllardır boş tutulan 15 dönüm arazide ekim yapan Zeybek, bu yıl 5 ton mahsul bekliyor.
Ahmet Zeybek, AA muhabirine, çocukların büyümesi ve Kovid-19 salgını sonrası büyükşehirde yaşamanın zor olduğunu anlattı.
Annesinin evinin önündeki bahçesinde yetiştirdiği ata tohum sarımsağı çoğaltmaya karar vererek, memleketine döndüğünü dile getiren Zeybek, “İstanbul’dayken annemin gönderdiği sarımsaklar bana ilham verdi. O sarımsaklar için buraya geldim ve dedemin yaklaşık 30 senedir ekilmeyen toplam 15 dönüm arazisini ektim. Atıl bu bahçede bir kuyu kazdırdım ve 9 metrede su çıktı, sulama anlamında hiçbir sıkıntımız yok.” dedi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce deneme ekiminden 500 kilogram üretim yaptığını ifade eden Zeybek, bir sonraki yıl 2 ton ürettiğini, bu yıl da 5 ton mahsul beklediğini kaydetti.
Sarımsağın aroması, dayanıklılığı ve ebadı ile çok kaliteli olduğunu aktaran Zeybek, “Hedefim bahçemize yeni araziler katıp seneye 10 ton sarımsak yetiştirmek. Şükürler olsun pazarlama sorunum yok. Antalya’daki oteller tüm üretimimi direkt alıyor.” diye konuştu.
İlkokul ve ortaokul çağındaki iki çocuğunun da kendi topraklarında büyümesini arzu ettiğini vurgulayan Zeybek, üretimde ailecek çalıştıklarını söyledi.
Ayşegül Zeybek de kızları Ayşe ve Buğlem ile eşine yardım ettiklerini belirterek, “Biz daha önce İstanbul’da Adalar’da yaşıyorduk. Pandemi döneminde memleketimize dönmek istedik. Çocuklarımız memleketimizde aileleriyle akrabalarla büyüsün istedik. 1,5 yıldır buradayız. Toprağımızı ekip, üretiyoruz.” ifadesini kullandı. AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

EKONOMİ

26 gün önce

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

KONYA HABER

04 Temmuz 2023

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA HABER

04 Temmuz 2023

KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

KONYA HABER

04 Temmuz 2023

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, MAVİ TÜNEL’DEKİ ARIZAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

KONYA HABER

04 Temmuz 2023

BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KONYA HABER

04 Temmuz 2023

TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

KONYA HABER

04 Temmuz 2023

KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.