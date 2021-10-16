İstenen oluyor; Netflix, Squid Game’i dijital oyuna dönüştürecek

Son günlerin en çok konuşulan işlerinden olan Squid Game, kafelere ve farklı konseptteki mağazaları da süslüyor. Pek çok televizyon dizisi ve filmi oyunlara dönüşebiliyor, işte bu noktada Netflix dünyanın konuştuğu bu yapımı oyun haline dönüştürmeyi istiyor.

Basit çocuk oyunlarını ölüm oyunlarına çeviren dizi, halihazırda Roblox ve sandbox yapısına sahip oyunlara uyarlandı bile ancak oyunun orijinal bir versiyonu bulunmuyordu. ComicBook tarafından paylaşılan habere göre Netflix oyun dünyasına yeni bir yapım kazandıracak.

Oyunun şu anda hangi platform için geleceği ise bilinmiyor. Bu bir mobil oyun olabilir, konsol ya da bilgisayar oyunu olabilir.