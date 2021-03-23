İŞYERİ KİRA GELİRİNDE VERGİ HESABI DEĞİŞTİ

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çumra Temsilcisi Alaaddin Özçelik işyerleri kira gelirinde vergi hesabı ile ilgili açıklamada bulundu.

Özçelik; ”İşyerlerine uygulanan stopaj oranı 31 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete, 2183 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ve sonrasında tarih uzatımına gidilerek 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak belirlendi.

Kira stopaj oranının düşmesi hesaplanan vergiden, mahsup edilecek tutarın da düşmesine yol açtı. Sonuç olarak kiracının ödediği stopaj tutarının düşmesi, kiracının avantajına olurken, mülk sahiplerinin birçoğunun vergi iadesi alamamasına ve akabinde vergi ödemesine neden olacaktır.

Kimler kira gelirinden dolayı beyanname vermeyecek;

2020 yılı için bu tutar brüt 49 bin lira altında kira geliri elde eden işyeri mülkiyet sahipleri ile,

Yine aynı yıl için stopaja konu olmayan işyeri kira geliri olan mülkiyet sahipleri (Basit usul vergi mükellefine yapılan kiralamalar) yıl içinde elde ettiği 2.600 lira altındaki gelirlerini beyan edilmeyecek,

Söz konusu bu değişikliğe istinaden önceki yıllar kira gelirini beyan etmeyen işyeri mülkiyet sahiplerinin birçoğu bu yıl iade vergiden ziyade ödemesi gereken vergi olacağı için kira gelirlerini ve yapılan kesinti tutarlarını kesinlikle hesaplayıp beyan etme durumunu gözden geçirmesi gerekmektedir.

Şöyle bir örnek verecek olursak şayet;

2020 yılı için aylık 5.000 lira toplamda 60.000 lira net kira geliri elde eden mülkiyet sahibi önceki yıllarda kira beyannamesini vermediği takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmıyordu, sebebini değişiklikten önceki ve sonraki oranlara göre vergi hesaplamasını yaparak inceleyelim.

Değişiklikten önceki vergi hesaplamasına göre;

60.000 lira net kira geliri olan mülkiyet sahibine ait ödenen stopaj oranı %20 ve ödenen tutar 15.000 lira olacaktı.

Brüt kira gelirinden %15 kanuni indirim oranı düşüldükten sonraki tutar (75.000-%15)=63.750 lira,

Bu tutar üzerinden hesaplanan vergi ise 12.682,50 lira. Yani mülkiyet sahibi ilgili vergi dairesinden 2.317,50 lira vergi iadesi alabilecekti.

Değişiklikten sonraki vergi hesaplamasına göre;

60.000 lira net kira geliri olan mülkiyet sahibine ait ilk yedi aylık stopaj oranı %20 ve ödenen tutar 8.750 ve sonraki beş alık stopaj oranı ise %10 ve ödenen tutar 3.125 lira toplamda 11.875 lira olacak.

Brüt kira gelirinden %15 kanuni indirim oranı düşüldükten sonraki tutar (71.875-%15)=61.093,75 lira,

Bu tutar üzerinden hesaplanan vergi ise 11.965,31 lira. Yani mülkiyet sahibi vergi iadesi alamamakla birlikte vergi dairesine beyan zorunluluğu ve sonrasında 90,31 lira vergi ödemesi gerçekleştirmek zorunda kalacak.

Gelir vergisi beyan ve ilk taksit ödeme süresi 31.03.2021 olup, beyanname verme durumu olan yükümlülerin kanuni süresine dikkat etmeleri gerekmektedir.” Dedi.A.ARAN