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JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞUNUN 184. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

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Haziran 20, 2023 13:52
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Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Özkan, valilik makamında gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, Jandarma teşkilatının Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yaraların sarılmasında önemli bir rol aldığını söyledi.
Jandarmanın Afet Müdahale Planındaki 28 çalışma grubunun çoğuna katkı sunduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:
“Bu çalışma guruplarının çoğunda imkan, kabiliyet ve mukavemet açısından iyileştirmeye açık bir alan varken jandarma kendisine tevdi edilen görevi hakkıyla yerine getirdiği gibi diğer çalışma guruplarına da müdahil oldu. Görevlendirildiğim tahliye gurubunda jandarma personelimiz verdiğimiz talimatların hem ilgili birimlere iletimi, verilerin toplanması analizi ve bu verilerin operasyonel dönüşümünün sağlanması süreçlerini eksiksiz yaptılar. Bölgede çocuğundan yaşlısına kadar mağdur insanlarımızın imdadına yetişerek öncelikli ihtiyaçlar için seferber olup, daha sonraki iyileştirme süreçlerinde de önemli çalışmalar yürüttüler.”AA
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