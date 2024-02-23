Japonya’da ‘kurye robotlar’ işe başladı

Uber Eats, Japonya’daki yemek siparişlerinin bir kısmını robotlar aracılığıyla ulaştırmaya başladı.

Shiftdelete’nin haberine göre Uber, Japonya’da Mitsubishi Electric ve Cartken firmalarıyla kapsamlı bir iş birliğine gitti.

Uber Eats üzerinden verilen siparişler artık robotlar aracılığıyla müşterilere ulaştırılmaya başladı. Ancak, bu hizmet ilk etapta sadece Tokyo’nun belirli bir bölgesinde sunulacak.

Bu devrimsel yeniliğin ABD dışına çıkmasıyla birlikte müşteri deneyiminin belirgin bir şekilde iyileşmesi bekleniyor. Cartken şirketi, 2019 yılında eski Google mühendisleri tarafından kurulmuş ve Virginia ile Miami’de Uber Eats için robotlar aracılığıyla teslimat yapmaya başlamıştı.

Mitsubishi firması ise Japonya’daki operasyonları yönetecek ve denetlemelerde bulunacak. Bu yenilik, müşterilere daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Saatte 5,3 km hızı var

‘Model C adını alan bu ulaştırma robotu özellikle kaldırımlarda hareket etmek için özel olarak tasarlandı. Saatte 5.3 km hızla ilerleyebilen robot, ağır yükleri zorlanmadan taşıyabiliyor.

Robot, çevresini kontrol ederek yön bulabilmesi için özel sensörlerle donatılmış ve etrafını tanıyabilmesi için kamera yazılımına sahip. Cartken çalışanları, robotları periyodik olarak kontrol edecek ve gerektiğinde müdahale edecek. Şirket mühendisleri, ulaştırma robotlarını uzaktan kontrol etme yetkisine de sahip olacak.

Mitsubishi’nin üst düzey yöneticisi Shoji Tanaka, robotlarla ulaştırma faaliyetlerinin gelecekte yaygınlaşacağını ve lojistik problemlerine çözüm olabileceğini belirtti.’