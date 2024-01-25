Karaman’da gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından M.S. ve T.G’nin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçildi. Kazımkarabekir ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 121 gram uyuşturucu madde ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Karaman’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya ilinden kent merkezine M.S. ve T.G’nin uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Kazımkarabekir ilçe girişinde şüphelilerin aracını durduran ekipler, uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada, 121 gram uyuşturucu madde ve 56 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.