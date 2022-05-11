KARAMAN’DA TÜRK DİL BAYRAMI MÜSABAKASI

Karaman’da Türk Dil Bayramı Müsabakaları düzenlendi. Düzenlenen müsabakalara 11 ilden 57 kulüple 400 sporcunun katıldığı Türk Dil Kupası Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Çatalhüyük Çumra Belediyespor Taekwondo dalında katılım sağladı.

Taekwondo takımından Yıldızlar kategorisinde İrem Rabia Yavuz 2.ci, Arif Boğazlıyanlı 3.cü, Gençler kategorisinde Burak Dündar ve Nesime Göçer 3.cü olarak yarışmayı tamamladılar.

D.DOĞAN