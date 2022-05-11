Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / KARAMAN’DA TÜRK DİL BAYRAMI MÜSABAKASI

KARAMAN’DA TÜRK DİL BAYRAMI MÜSABAKASI

ABONE OL
Mayıs 11, 2022 06:07
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Karaman’da Türk Dil Bayramı Müsabakaları düzenlendi. Düzenlenen müsabakalara 11 ilden 57 kulüple 400 sporcunun katıldığı Türk Dil Kupası Yıldızlar ve Gençler kategorisinde Çatalhüyük Çumra Belediyespor Taekwondo dalında katılım sağladı.
Taekwondo takımından Yıldızlar kategorisinde İrem Rabia Yavuz 2.ci, Arif Boğazlıyanlı 3.cü, Gençler kategorisinde Burak Dündar ve Nesime Göçer 3.cü olarak yarışmayı tamamladılar.
D.DOĞAN
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.