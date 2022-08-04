KARATAY, ATCILIKTA TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ

Karatay Belediyespor Kulübü, katıldığı şampiyonalarda önemli başarılar elde ederek Karatay’ı ve Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık (Skeet) Takımı, 29-31 Temmuz tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Atıcılık Skeet Zafer Kupası Şampiyonası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Atıcılık Skeet Lefkoşa Kupası’ndaki önemli başarılar elde etti.

ATICILIK TAKIMI TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Karatay Belediyespor Kulübü Atıcılık Takımı sporcuları, Bursa’da gerçekleştirilen Atıcılık Skeet Zafer Kupası’nda takım olarak şampiyon olurken; sporculardan Nur Banu Balkancı altın madalya, Yıldız Erkekler’de ise Muhittin Can Önür bronz madalyanın sahibi oldu. KKTC’de yapılan Atıcılık Skeet Lefkoşa Kupası’nda ise Salih Hafız gümüş madalya kazandı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada kulüp sporcularının elde ettiği başarıların kendilerini mutlu ettiğinin altını çizerek derece elde eden bütün sporcuları, kulüp yöneticilerini ve antrenörlerini tebrik etti.

D.DOĞAN