KARATAY BELEDİYE BAŞKANI HASAN KILCA ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI

İzmir’de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda ve yine Samsun’da yapılan Trampolin Cimnastik Minikler 1. Lig Müsabakalarından madalyalarla dönen Karatay Belediyespor Kulübü sporcu ve antrenörleri, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti. Sporcu ve antrenörler, desteğinden dolayı Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ederken; Hasan Kılca, belediye olarak sporun ve gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

İzmir’de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile yine Samsun’da yapılan Trampolin Cimnastik Minikler 1. Lig Müsabakalarına damga vuran Karatay Belediyespor’lu sporcular, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaret etti.

Geçtiğimiz ay İzmir’de gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’na Karatay Belediyespor Kulübü 6 sporcuyla katılmış, “Yıldızlar” kategorisinde Trampolin Cimnastik Takımı Türkiye Şampiyonu olmuştu. Yine Karatay Belediyespor Kulubü bünyesindeki Cimnastik Takımı, geçtiğimiz ay Samsun’da yapılan Trampolin Cimnastik Minikler 1. Lig Müsabakalarında ikinci olmuştu.

ŞAMPİYONLARDAN BAŞKAN HASAN KILCA’YA TEŞEKKÜR

Karatay Belediyespor Kulübü şampiyonları, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı ziyaretlerinde desteklerinden dolayı Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler.

Kulüp bünyesindeki sporcularının her başarısının kendilerini gururlandırdığını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sporcuların yoğun çalışmalarının yanı sıra Karatay Belediyesi olarak kendilerine verdikleri desteğin karşılığını görmenin büyük mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

KARATAY BELEDİYESİ GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

Başkan Hasan Kılca, “Kulübümüz ve hocalarımız sizlerin alanlarınızda en iyi şekilde yetişmeniz, güzel başarılar elde etmeniz için ciddi bir gayret içerisindeler. Sizlerde bu yaşlarınızda zamanlarınızdan, ailelerinizden fedakarlıklar yaparak antrenmanlar yapıyor çalışıyorsunuz. Bu çalışmalarınızın neticeleri olarak da bu başarılar geliyor. Ben, sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor; emeği geçen herkesi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Sporla ilgilendiğiniz için diğer akranlarınıza göre hem fiziksel hem de zihinsel avantajlarınız oluyor. Bunun yanı sıra elde ettiğiniz bu başarılar ve madalyalar, gelecekte üniversitelerde gireceğiniz bölümünüze de katkı sağlayacak. Bizler de Karatay Belediyesi olarak spora, sporcuya ve gençlerimize katkı sunmaya, destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ziyaretin sonunda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Cimnastik Takımı sporcularına çeşitli hediyeler verdi.