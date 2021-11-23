KARATAY BELEDİYE BAŞKANI KILCA: ÜLKEMİZİN FİDANLARINI YETİŞTİREN BÜTÜN ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ

24 Kasım Öğretmenler Günü’ için eğitimcilere en anlamlı hediyeyi Karatay Belediyesi verdi. İlköğretim, ortaokul ve lise olmak üzere Karatay’daki 138 okulda görev yapan yaklaşık 6 bin öğretmene hediye edilen fidanlar eğitimcilere tek tek ulaştırıldı.

EĞİTİMCİLERDEN FİDAN HEDİYESİ İÇİN BAŞKAN HASAN KILCA’YA TEŞEKKÜR

Fidan hediyelerini alan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü unutmayan Başkan Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler. Öğretmenler, “18 milyonu aşan öğrencilerimizi, fidanlarımızı büyük fedakarlıklarla yetiştirme gayretindeyiz. Karatay Belediyesi de ilçemizdeki bu gayretimizde somut anlamda fidan hediye ettiler. İnşallah yetiştirdiğimiz fidanlarımıza bu fidanı da ekleyerek çaba göstermeye devam edeceğiz. Karatay Belediyemiz her zaman bizlerin, eğitimin yanında oldu. Böyle anlamlı bir günde de anlamlı bir hediyeyle bizi unutmayan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ ANLAMINA UYGUN BİR ŞEKİLDE KUTLAMAK İSTEDİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamayla bütün eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti.

Başkan Hasan Kılca; “Aile, elbette eğitimin başladığı yerdir ve eğer aile güçlüyse toplum da güçlüdür demektir. Aileden sonra ise okullarımız ve kıymetli öğretmenlerimiz gelir. Bizler de Karatay Belediyesi olarak buradan hareketle bu yılki 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü anlamına uygun bir şekilde kutlamak istedik. Bu amaçla ilçemizde görev yapan bütün öğretmenlerimize birer fidan hediye ettik. Meslek hayatları boyunca öğretmenlerimizin okullarımızda yetiştirdiği fidanlara bir fidan da bizler eklemiş olduk. Bir yandan yavrularımızı yetiştirirken şehrimizin ülkemizin daha da güzelleşmesine bir katkı daha sunmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.

BİR ÖĞRETMEN BİR İNSAN YETİŞTİRİR VE BİR İNSAN BİR DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR

Öğretmenlerin bir nesli yetiştirirken tüm insanlığa da adına hizmet yapmış olduğuna vurgu yapan Hasan Kılca, öğretmenliğin toprağa bırakılan bir tohumun filizlenmesi gibi yavrularımızın hayata katılması yolunda büyük bir değer taşıdıklarının altını çizdi.

Kılca, mesajını şöyle tamamladı: “Öğretmenlik; sabır, sevgi ve muhabbetle insan yetiştirme becerisidir. Öğretmek; milli ve manevi değerler ışığında bir nesli ihya etmektir, özlenen ve beklenen bir nesli inşa etmektir. Dolayısıyla bir öğretmen bir insan yetiştirir ve bir insan bir dünyayı değiştirir. Tüm bunların yanı sıra öğretmenlerimiz sadece bir eğitmen değil, aynı zamanda bir mühendis, bir mimar ve bir doktordur. Öyle ki insanı manevi anlamda onarıp inşa etmek, hal ve davranışları ölçüsünde yönlendirmek ve kişiliğini oluşturmasında katkı sunmak paha biçilemez değerdedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde görevlerini hiçbir şekilde ihmal etmeyen öğretmenlerimiz, gerek uzaktan eğitim sistemiyle gerekse yüz yüze eğitimde hep büyük bir gayret içinde oldular. Öğretmenlerimiz, bu çabalarıyla bu zorlu sürecin isimsiz kahramanları arasında olmayı başarmışlardır. Bu vesileyle hem bir yönetici olarak hem de aynı zamanda bir baba olarak bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Karatay Belediyesi olarak bizler de ilçemizin eğitimin sürecine katkı olması bağlamında birçok proje ve yatırımı hayata geçirdik. Eğitim tesislerinin yapımından, bakım ve onarımlarına, okullarımızın bahçelerinin düzenlenmesinden eğitim çağındaki yavrularımızın gelişimlerine katkı olacak daha birçok projeye kadar ilçemizin eğitim kalitesinin yükselmesine destek oluyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; milletimizin geleceğinde söz sahibi olacak nesilleri yetiştirme sorumluluğunu taşıyan tüm öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarımızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyor, eğitim şehitlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”