Karatay Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümünde düzenlediği programla ilçede görev yapan polis memurlarını iftarda buluşturdu.

KARATAY EMNİYET MENSUPLARINA KUTLAMA ZİYARETLERİ

İftar programı öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat mensupları ile Karatay Belediyesi meclis üyeleri; Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü, Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği ve Fatih Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret etti.

Söz konusu merkezlerde görevli emniyet mensuplarıyla bir araya gelen ve polislerin haftasını kutlayan Leyla Şahin Usta, Başkan Hasan Kılca ve beraberindekiler; bir süre polis memurlarıyla bir süre sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

KARATAY BELEDİYESİ İLÇE EMNİYETİNİ İFTARDA BULUŞTURDU

Kutlama ziyaretlerinin ardından, Karatay Belediyesi tarafından Köprübaşı Şehit Azam Güdendede Polis Merkezi Amirliği’nde düzenlenen iftar programına geçildi.

İftar programına Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, Karatay Belediye Başkan Yardımcıları, Karatay Belediye Meclis üyeleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları ile şehit aileleri katıldı.

SİZLER BİZİM GURUR KAYNAĞIMIZSINIZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, iftar öncesinde yaptığı konuşmada Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Başkan Hasan Kılca, “Gün içinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü, Şehit Battal Yıldız Devriye Ekipler Amirliği ile Fatih Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek emniyet mensuplarımızla bir araya geldik. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Sizlerin bu gayretine ve fedakârlığına katkı sunmak amacıyla Karatay Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Türk Polis Teşkilatı’mızın 177’nci kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum. Görevleri başında şehit olan polis kardeşlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize de uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bu vesileyle rabbimden hepimizi bayrama da ulaştırmasını temenni ediyorum” dedi.

SİZİN SAYENİZDE BAŞIMIZI YASTIĞIMIZA RAHATÇA KOYABİLİYORUZ

İftar programına katılan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da konuşmasına Türk Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıldönümünü tebrik ederek başladı. Görevleri başında şehit olan polis kardeşlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize de uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Bu vesileyle rabbimden hepimizi bayrama da ulaştırmasını temenni ediyorum” dedi.

D.DOĞAN