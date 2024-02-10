Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun yapımı tamamlanıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Nakipoğlu Mahallesine kazandırılan ve Temmuz ayında temeli atılan 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun yapımında sona gelindi. Okulun yakın bir zamanda tamamlanarak eğitim camiasına kazandırılması hedefleniyor.

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Nakipoğlu Mahallesine kazandırılan ve Temmuz ayında temeli atılan 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun yapımında sona gelindi.

Eğitime yaptığı katkılarla son yıllarda derslik ihtiyacının karşılanması adına çok önemli mesafe kat eden Karatay Belediyesi, hayırsever Osman Benliler’in de destekleriyle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında temeli atılan 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun da yapımını tamamlamak üzere. 4 bin 222 metrekare inşaat alanında konumlandırılan projede 24 dersliğin yanı sıra, Görsel Sanatlar ve Müzik Atölyeleri, Kütüphane, 2 faaliyet ve oyun odası ile okul öncesi yemekhanesi bulunuyor. Okulun yakın bir zamanda tamamlanarak eğitim camiasına kazandırılması hedefleniyor.

“Okul bölgenin derslik ihtiyacına katkı sunacak”

Karatay’ın eğitim alt yapısına katkı sunmak için gayret gösterdiklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu’nun bölgenin derslik ihtiyacına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle gerekli koordinasyonu sağlayıp, Türkiye’de örnek gösterilen yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Karatay’ımıza kazandırdığımız yeni okullar, kütüphaneler, spor tesisleri ve daha birçok özgün projeyle çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine katkı sunuyoruz. Hayırseverimiz Osman Benliler’in de katkıda bulunduğu ilkokulumuzun kaba inşa çalışmaları büyük ölçüde tamamladık. İlçemize kazandırdığımız tüm okullarımızla eğitim hayatına katkı sunarak bölgemizin derslik ihtiyacına önemli destek veriyoruz. Okulumuz tamamlandığında geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımız daha kaliteli ve güzel bir mekanda eğitim hayatlarını sürdürecek. Belediye olarak geride bıraktığımız 5 yılda Karatay’ımıza birçok okul ve eğitim tesisi kazandırdık. Bizler eğitim tesisleri kazandırırken aynı zamanda geleceğimizi de şekillendiriyoruz. Bu kapsamda da eğitim hizmetlerinde markalaşan ve örnek yatırımlara öncülük ediyoruz. 24 derslikli Karatay Belediyesi Osman Benliler İlkokulu da bunlardan birisi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim yaşantılarına katkı sağlayacak tüm hizmetlerde biz varız” dedi. – KONYA