KARATAY BELEDİYESİ TRAMBOLİN CİMNASTİK TAKIMINDAN GURURLANDIRAN BAŞARI

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, 1-3 Temmuz tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Kulüpler Arası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti. 10 ilden, 20 spor kulübü ile 143 sporcunun katıldığı turnuvada Karataylı sporcular, kazandıkları madalya ve kupalarla Konya’yı en iyi şekilde temsil etti.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Kulüpler Arası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda önemli ve gururlandıran başarılar elde etti.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenenşampiyona Samsun Canik Cimnastik Salonu’nda 10 ilden 20 kulübün toplam 143 sporcusunun katılımıyla iki gün boyunca devam etti.

Çekişmeli mücadelelere sahne olan şampiyonada dereceye girenlere madalya ve kupaları verildi. Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı sporcuları, turnuvaya damgasını vurmayı başardı.

KARATAY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ TRAMPOLİN CİMNASTİK TAKIMI’NDAN SAMSUN’DA YÜZ AĞIRTAN BAŞARILAR

Bu kapsamda turnuvanın Küçük Erkekler kategorisinde mücadele eden Abdullah Mehmet Tükel Ferdi Türkiye Şampiyonu olurken, yine Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Abdullah Mehmet Tükel, Burak Demirci, Ali Eymen Demirci, Abdullah Metin Karapolat ve Doğukan Çetinalp takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular. Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı Yıldız Erkekler’de de mücadele eden Furkan Erkıç, Muhammet Alper Kaya ve Yusuf Büyükyangöz, başarılı performanslarıyla yine takım halinde Türkiye Şampiyonu oldular.

Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı, Küçük Erkekler kategorisi Senkronize Trampolin yarışlarında da adından söz ettirmeyi bildi. Burak Demirci ve Ali Eymen Demirci, bu kategorideki mücadeleleriyle Türkiye 2’ncisi olurken; Yıldız Erkekler kategorisi Senkronize Trampolin’de de Muhammet Alper Kaya ve Yusuf Büyükyangöz Türkiye 2’ncisi oldu.

BAŞKAN HASAN KILCA’DAN BAŞARILI SPORCULARA TEBRİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da yaptığı açıklamada, Kulüpler Arası Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen başarı dolayısıyla Karatay Belediyesi Spor Kulübü Trampolin Cimnastik Takımı’nı tebrik etti. Başkan Hasan Kılca; Karataylı gençlerin en güzel şekilde yetişmeleri, sporcu ve sağlıklı bir nesil olmaları konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti. D.DOĞAN