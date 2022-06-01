KARATAY BELEDİYESİ’NİN CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Karatay Belediyesi, sadece fiziki ve altyapı belediyeciliği çalışmalarıyla değil; aynı zamanda ilçenin sosyal, kültürel ve tarihi dokusunu koruyan projeleriyle de Karatay’a hizmet etmeye devam ediyor.

Karatay Belediyesi’nin kentsel dönüşüm uygulamaları alanındaki çalışmaları ve gayreti, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı tarafından İstanbul’da düzenlenen “7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde ödüllendirildi.

KARATAY BELEDİYESİ’NE “TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKUNUN ORTAYA ÇIKARILMASINI SAĞLAYAN EN İYİ BELEDİYE TEŞVİK” ÖDÜLÜ

Bu yıl, “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” ana temasıyla yapılan ve yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarının da ödüllendirildiği kongrede Karatay Belediyesi; Akçeşme Mahallesi Mahmut Dede Sokak’ta hayata geçirdiği Cephe Sağlıklaştırma Çalışması ile “Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan En İyi Belediye Teşvik Ödülü”nü kazandı.

İLÇEMİZİN TARİHİ VE GELENEKSEL DOKUSUNU KORUYUP GELECEĞE TAŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın özellikle son 20 yıldır önemli bir dönüşüm süreci yaşadığının altını çizerek yerel yönetimlerin bu konuda büyük bir pay sahibi olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak bizler, bugüne kadar kentsel dönüşüm çalışmalarımızda her zaman ‘yerinde, hızlı, gönüllü ve değerine değer katan’ bir anlayışla hareket ettik. Bu prensiple de yolumuza ve çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda belediye olarak, Akçeşme Mahallemizde bulunan Mahmut Dede Sokak’ta cephe sağlıklaştırma çalışması gerçekleştirdik. Bölgede bulunan Konya evleri günümüze taşınarak Karatay’ımızın bu bölgesi, tarihi ve turistik açıdan bir cazibe merkezi haline geldi. Bu projemizin 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde ‘Tarihi ve Kültürel Dokunun Ortaya Çıkarılmasını Sağlayan En İyi Belediye Teşvik Ödülü’ne layık görülmesi ise bizleri hem mutlu etmiş hem de bu alandaki sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Bizleri bu ödüle layık gören Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

D.DOĞAN