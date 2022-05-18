KARATAY HOBİ BAHÇELERİNİN SAKİNLERİ EKİM SEZONUNU AÇTI

Bahar aylarının etkisini iyiden iyiye etkisini gösterip havaların güzelleşmesiyle birlikte Karatay Hobi Bahçeleri’nde vatandaşların fide ekim çalışmaları da başladı.

Karatay Belediyesi’nin şehir yaşamının yorucu temposundan uzaklaşıp keyifli bir mola vermek isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği Saraçoğlu ve Karaaslan Üzümcü Mahallelerindeki Hobi Bahçeleri sakinleri, doğayla iç içe bir ortamda hem bahçelerini yeniden düzenliyor hem de fidelerini ekiyor.

HOBİ BAHÇELERİ HEM ÇOCUKLARIMIZ HEM DE BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR HİZMET

Karatay Hobi Bahçelerinin şehir hayatı ve pandemi stresinden uzaklaşmak için çok güzel bir imkan olduğunu söyleyen vatandaşlar, toprakla uğraşmanın kendilerine büyük keyif verdiğini ifade ediyorlar.

Vatandaşlar; “Kış aylarının ardından havalar güzelleşti ve bizler de hazırlığımızı yaparak bahçemize geldik. Çocuklarımızla birlikte toprak ve yeşiller içinde zaman geçiriyoruz. Şu anda domates, biber, patlıcan gibi aldığımız fidelerimizi ekiyoruz. Hem bizler için hem de çocuklarımız için çok güzel bir imkân. Kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz sebzelerimizi hem kendimiz tüketeceğiz hem de çevremize de ikram edeceğiz inşallah. Bizlere bu güzel hizmeti sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya çok teşekkür ediyoruz” dediler.

2 KAT BÜYÜTTÜĞÜMÜMÜZ HOBİ BAHÇEMİZDE VATANDAŞLARIMIZ GÖNÜLLERİNCE VAKİT GEÇİRİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Hobi Bahçeleri’nin, insanların doğaya olan özlemini gidermesinin yanı sıra topraktan uzaklaşan vatandaşları yeniden toprakla buluşturan ve kendi yetiştirdiği organik ürünleri tüketmek isteyen vatandaşlar için hizmet vermeye devam ettiğini kaydetti.

Başkan Hasan Kılca, “Karatay Hobi Bahçelerimiz, özellikle şehir stresinden bir nebze de olsa uzaklaşabilmeleri adına Karataylı hemşehrilerimiz için çok güzel bir fırsat olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız, Karaaslan Hobi Bahçemizdeki 200’er metrekarelik 252 adet hobi bahçelerini gönüllerince ekip biçiyorlardı. Hemşehrilerimizin hobi bahçelerine olan yoğun talebi dolayısıyla hobi bahçemizi büyütme kararı aldık ve 318 adet parseli daha bahçemize kazandırdık. Böylece Karaaslan Hobi Bahçemizdeki parsel sayısı 570’e çıkarak bahçe 2 kat büyütmüş oldu. Bu bahçemizin hemen karşısında bulunan Saraçoğlu Hobi Bahçemiz ise 531 parselden oluşuyor. Yani toplamda bin 101 adet parsel hobi bahçesiyle Karataylı hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bahar aylarının şu güzel günlerinde hobi bahçelerimiz için ekim zamanı da geldi. Hemşehrilerimiz, oluşturduğumuz ve kendilerine ayırdığımız bahçelerine özellikle hafta sonları uğrayarak buraları bir yandan yeni döneme hazırlıyorlar. Bir yandan da sebze fidelerini toprakla buluşturuyor. Buralar, vatandaşlarımızın şehirden uzaklaşıp aileleriyle birlikte zaman geçirebildiği alanlar. Hemşehrilerimizin hayatlarına dokunmaya ve yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm hemşehrilerime kolaylıklar ve şimdiden bereketli hasatlar diliyorum” ifadelerini kullandı. D.DOĞAN