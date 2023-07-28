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KARATAY’DA KUR’AN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI

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Temmuz 28, 2023 09:12
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Karatay Belediyesi ile Karatay İlçe Müftülüğü’nün katkılarıyla, ilçedeki camiler ve kuran kurslarında eğitim alan çocuklar arasında düzenlenen “2023 Karatay Cami ile Kur’an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası” başladı.
İlçedeki tüm camiler ve kuran kurslarını kapsayan organizasyona toplamda 28 cami ve kuran kursunda eğitim alan toplamda 230 öğrenci ter dökecek. Yaklaşık 20 gün sürecek ve çekişmeli geçmesi beklenen karşılaşmaların ardından futbol turnuvası, 7 Ağustos’taki 2’ncilik ve 3’ncülük ile final maçıyla sona erecek.
Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ahmet Çalık Parkı içerisinde bulunan FIFA normlarındaki halı sahada yapılan “2023 Karatay Cami ile Kur’an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası”nda dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvaya katılan kurslara ve bütün çocuklara başarı diledi. Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak eğitime, spora ve gençlerimize destek vermeye devam ediyoruz. Karatay Yaz Spor Okullarımızda eğitimler yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi de ilçemizdeki yaz kuran kurslarında ve camilerinde eğitim gören çocuklarımıza yönelik dostluk ve kardeşlik futbol turnuvası yapıyoruz. Gençlerimizin fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. F.ÖZKAN
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