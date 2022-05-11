KARATAY’DA TRAFİK EĞİTİM PARKI ÇOCUKLARIN GÖZDESİ OLACAK

Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 6.2 milyon liraya mal olan Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için artık gün sayıyor. Parkın içerisinde vatandaşların sıcak ve samimi ortamda hoşça vakit geçirebileceği ilçenin yeni markası “Kafe Karatay” da bulunuyor. Açılış için yapılan son hazırlıklar hakkında bilgi alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “İlçemize bambaşka bir hava katacak bu yeni parkımızda hemşehrilerimiz ve çocuklarımızla buluşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Karatay Belediyesi tarafından Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 metrekarelik alana inşa edilen Karatay Trafik Eğitim Parkı açılış için gün sayıyor.

6.2 milyon TL’ye mal olan Karatay Trafik Eğitim Parkı; Simülasyon Merkezi, Gözetleme Kulesi, Yürüyüş Yolları, Trafik Eğitim Yolları, Bisiklet Eğitim Parkuru, Geçit ve Kavşaklar, Tünel, Üstgeçit, Mini Araçlar ile Park Alanı, Yeşil Alanlar, Peyzaj Düzenlemeleri ve Dinlenme Alanlarıyla eğitim çağındaki çocuklara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verilecek.

ÇOCUKLAR HEM TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Karatay Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek söz konusu eğitimler sayesinde çocuklarda trafik bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra yaya ve araç trafiği ile ilgili olarak da beceri kazandırılması hedefleniyor.

KARATAY’IN YENİ MARKASI “KAFE KARATAY”

Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda eğitim çağındaki çocukların yanında aileleri de unutulmadı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, ilçenin yeni markası “Kafe Karatay” projesini de hayata geçiriyor.

“Kafe Karatay”, vatandaşlar için sıcak bir durak, yeni mola noktaları olacak ve ilk etapta ilçenin 7 farklı noktasında açılacak. Uygun fiyatlarla nezih bir ortamda Karataylılara hizmet vermeye hazırlanan “Kafe Karatay”, Karatay Trafik Eğitim Parkı’nın yanı sıra Çelebi Parkı, Ulubatlı Hasan Parkı, Akabe Ahmet Çalık Parkı, Adalet Parkı ile Şehir Parkı’nda da bulunacak ve söz konusu proje, ileriki dönemlerde ilçenin pek çok noktasında hizmete açılacak.

BAŞKAN HASAN KILCA, PARKTAKİ SON HAZIRLIKLAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da; açılış için son hazırlıkların yapıldığı Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Karatay Belediyesi olarak “Karatay Trafik Eğitim Parkı”nı çok önemsediklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, söz konusu proje ile eğitim çağına giren öğrencilerin trafik bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hasan Kılca şunları dile getirdi: “Ulubatlı Hasan Mahallemizde Karatay Trafik Eğitim Parkımızı hizmete açmaya hazırlanıyoruz. Parkımızda artık son dokunuşlar yapılıyor. Son çalışmalarımızı da yapıp bu güzel parkımızı önümüzdeki günlerde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Karatay Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklarımız trafikle ilgili hem teorik hem de pratik bilgiler alacak ve kendilerini geliştirmiş olacaklar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüzün iş birliğiyle gelecek nesillerimizde önemli farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın yanında ailelerimizi de unutmadık ve onlar için ilçemizin yeni markası olacak ‘Kafe Karatay’ı da hizmete açacağız. Ailelerimiz, uygun fiyatlarda hizmet verecek bu güzel mekanlarda hoşça vakit geçirebilecekler. Parkımızda çocuklarımız ve hemşehrilerimizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” D.DOĞAN