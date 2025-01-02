KAYMAKAM TÜRKMAN’DAN TÜRKMENCAMİLİ OKULLARINA ZİYARET

Çumra İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat TÜRKMAN, eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Türkmencamili İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret esnasında öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam TÜRKMAN, okulun mevcut durumu ve eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Kaymakam TÜRKMAN, onların taleplerini dinleyerek geleceğe dair hedefleri üzerine sohbet etti. Öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Kaymakam TÜRKMAN, kaliteli eğitimin sağlanabilmesi için gerekli desteklerin sürdürüleceğini ifade etti.

Kaymakama bu ziyaret sırasında Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ALTUNYALDIZ eşlik etti. Müdür ALTUNYALDIZ, okulların ihtiyaç ve gelişim süreçleri üzerine bilgi paylaşımında bulunarak eğitimin ilçe genelindeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam TÜRKMAN, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu.