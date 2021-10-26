KIBRIS CADDESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çumra’da yoğun bir şekilde devam eden asfalt sezonunda ilçe merkezindeki caddeler sırası ile asfalta kavuşuyor. Bu caddelerden biri olan Kıbrıs Caddesi’nde de asfalt çalışmalarına start verildi.

Çumra Belediyesi ve KOSKİ ekipleri tarafından asfalt serimi öncesi Kıbrıs Caddesinde alt ve üst yapı hazırlıklarının tamamlanması ile asfalt çalışmalarına başlandı.

“VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRİDK”

2021 yılı asfalt sezonu öncesi planladıkları hedeflerinin üzerine çıktıklarını belirten Çumra Belediye Başkanı Av. Recep Candan, havaların elverişli olması nedeniyle devam eden asfalt çalışmaları ile sezonu verimli bir şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

İlçe merkezi ve dış mahallelerde yatırım ağı içerisindeki yolların planladıkları şekilde asfaltlandığı dile getiren Başkan Candan; “ Otogar ve Mezarlık üzerinden çevre yoluna bağlanan Kıbrıs Caddemiz, aynı zamanda Meydan ve Bakkalbaşı Mahallerimiz arasındaki ana arterlerimizde yer alan önemli bir güzergah. Kıbrıs Caddesinde uzun zamandır su şebekelerinin eskimiş borularından kaynaklı arızalar yaşanıyordu. Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ Genel Müdürlüğümüz Kıbrıs Caddesindeki ana hatların yenilediler. Çumramız’daki su kesintilerinin önemli bir kısmı önlenmiş olacak. KOSKİ ekiplerimiz ile birlikte belediye olarak yolun asfaltlanması için yol altyapı çalışmalarımızı tamamladık ve caddemizde asfalt çalışmalarımıza başladık. Kıbrıs Caddemizi kilitli taşlı halinden güzel bir görünüme kavuşturuyoruz. Çumra’mıza sağladığı desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a, KOSKİ Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Demir ve ekibine Teşekkür ediyorum. ” dedi. A.ARAN