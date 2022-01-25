KOMEK ve ASEM Çocukların Yüreklerini Isıtıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri (ASEM) sosyal sorumluluk projeleri ile zor durumda olan çocukların yüzünü güldürüyor.

Konya merkez ve ilçelerde bulunan KOMEK ve ASEM kursiyerleri, soğuk kış aylarında çocuklar için kışlık giyecek kampanyası düzenledi.

KOMEK Mensupları ve Mezunları Derneği desteği ve “Çocuklar Üşümesin” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında binlerce atkı ve bere takımı, yüzlerce mont, kışlık bot ile birlikte çanta ve kırtasiye malzemeleri temin eden kursiyerler, bunları Konya’daki çeşitli okulların yanı sıra Muş ve Van’daki çocuklara göndererek mutluluklarına ortak oldular.

KOMEK ve ASEM bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayata dokunan sosyal sorumluluk projelerine devam edecek.

D.DOĞAN