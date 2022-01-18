KOMEK VE ASEM’DE KAYIT ZAMANI

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) bahar dönemi kayıtları başlıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK ve ASEM’lerin alanında Konya’nın marka kurumları haline geldiğini söyledi. Yeni dönemde pandemi tedbirleri aksatılmadan eğitimlerin gerçekleşeceğini kaydeden Başkan Altay, “KOMEK kurulduğu günden bugüne kadar 486 farklı branşta 1 milyonu aşan kursiyeri mezun ederek Konya’da önemli bir yere sahip olmuştur. Pandemi sürecinde başlatılan çevrimiçi eğitimler ile şehir içi veya şehir dışındaki tüm kursiyerlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Kendisini geliştirmek isteyen tüm Konyalıları ve şehirde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerimizi son başvuru tarihi 1 Şubat olan kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

YENİ DÖNEMDE 366 AKTİF BRANŞ

KOMEK her kayıt döneminde birbirinden farklı branşlar ve etkinlikler ile eğitimlerine doludizgin devam ediyor. Yeni dönemde, Model Uçak (ATA) Yapımı, Elde Maraş İşi, Rusça, Seramik, Çini İşlemeciliği, Java ile Programlama, Kısa Film Yapımı, Kaligrafi, Minyatür Sanatı, Bisiklet Kullanma Eğitimi, Ses Eğitimi, İlmihal gibi alanlar olmak üzere 366 branşta eğitim verilecek. Ayrıca yüz yüze eğitimlerde ilk kez açılacak branşlar arasında; Ahşap Tasarım ve Modelleme, Vantrolog, Türk Halk Oyunları, Kangoo Jumps, Alçı Rölyef (Sculpture Painting) Eğitimi, Görme Engellilere Yönelik Braille Satranç, Reformer Pilates, Spinning, Depreme Hazırlık ve Okuma gibi eğitimler bulunuyor.

UZAKTAN EĞİTİMLER

KOMEK pandemi döneminde Konya’dan ve Konya dışından kursiyerlerin katılımıyla uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Yoğun ilginin olduğu uzaktan eğitimlerde; Fusion 360, Linux Eğitimi (Ubuntu), Python İle Programlama, WordPress Eğitimi, Dijital Okuryazarlık, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Bilgisayar Destekli Nakış Desen Tasarımı, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), Korece Temel, Yağlı Boya Resim, Karakalem – Sulu Boya Resim, Illustrator Eğitimi, Cimatron ile Modelleme, Kağıt Rölyef, Revit İle Modelleme, Güzel Konuşma Atölyesi gibi 85 farklı branşta eğitim verilecek.

KOMEK İLE SAĞLIKLI YAŞAM

Mesleki eğitimler ile birlikte kursiyerlere sağlıklı bir yaşam da sunan KOMEK, spor salonlarında; step-aerobik-zumba derslerinin yanında diyetisyen hizmetleri ile sağlık konusunda destek veriyor. Ayrıca havuz, sauna ve buhar odaları da kayıt yaptıran kursiyerlerin istifadesine sunuluyor.

ÇOCUK OYUN SALONLARI

3-6 yaş çocukları olan bayan kursiyerlere kapılarını açan KOMEK, annelere çocuklarını güvende hissedecekleri ortamlar sunuyor. Çocuk oyun salonlarında eğitici annelik branşında ihtisas yapmış uzmanlar tarafından çocuklara okul öncesi eğitim verilirken aynı zamanda KOMEK atölyelerinde üretilen sağlıklı, eğitici ve eğlenceli oyuncaklarla çocukların el ve göz koordinasyonlarını geliştirmelerine yardımcı olunurken eğlenceli anlar yaşamalarını sağlıyor.

KAYITLAR 1 ŞUBAT’A KADAR SÜRECEK

Konya merkez ve ilçelerde 69 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 18 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.A.ARAN