KOMEK’TE GÖRME ENGELLİLER BİLGİSAYAR KULLANMAYI VE İNGİLİZCE’Yİ ÖĞRENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde görme engelli bireyler bilgisayar kullanmayı ve İngilizce’yi öğreniyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Modeli Belediyecilik modelini hizmet yelpazesinin her kademesinde başarıyla uyguladıklarını belirterek, özellikle KOMEK ile engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik örnek çalışmalara imza atıldığını söyledi.

SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ VAR OLABİLMELERİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPIYORUZ

KOMEK’te devam eden yüz yüze bilgisayar ve çevrimiçi İngilizce kursuları sayesinde görme engellilerin hem bilgisayar kullanma hem de yabancı dil öğrenme imkanı bulduğunu kaydeden Başkan Altay, “Kursiyerler arasında öğrenci, ev hanımı, emekli olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden kardeşlerimiz var. Biz de engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha güçlü var olabilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Eğitimlere katılan kursiyerler ise katıldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Altay’a teşekkür etti.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİYORLAR

KOMEK ile hayatlarında ilk kez bilgisayar tuşları ile tanışan görme engelli kusiyerler, temel ofis programlarını ve internette gezinmeyi öğreniyor. Cumartesi ve Pazar günleri günde üçer saat olan eğitimlerde kursiyerler hem keyifli zaman geçiriyor hem de bilgisayar kullanmanın inceliklerini öğreniyor. Bilgisayar Kursu 12 Haziran’a kadar devam edecek.

İNGİLİZCE’Yİ ÖĞRENEREK KENDİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Görme engelli bireyler tarafından yoğun ilgi gören çevrimiçi İngilizce Kursunda ise A1 seviyesinde eğitim veriliyor. Salı ve Perşembe günleri yaklaşık üç saat Dinleme ve Konuşma şeklinde yapılan eğitimlerde kursiyerler pratik yapma imkânı da buluyor. D.DOĞAN