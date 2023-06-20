KOMEK’TE YAZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’lerin vatandaşların sosyalleşmesi ve meslek sahibi olmaları noktasında eğitimler veren Konya’nın önemli markalarından biri haline geldiğini söyledi. Bugüne kadar 598 farklı branşta eğitim alan 1 milyon 200 binden fazla kursiyerle KOMEK’in büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Altay, kendisini yetiştirmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkesi 26 Haziran tarihine kadar sürecek kayıtlara başvurmaya davet etti.

KOMEK Yaz döneminde; Alaeddin KOMEK, Araplar KOMEK ve Sündüs Öğülmüş KOMEK kurs merkezlerinde yetişkinlere yönelik kurslar açarak, El sanatları, Bilişim Teknolojileri ve Kişisel Gelişim olmak üzere yüzlerce alanda eğitim verecek.

KUZEM YENİ BRANŞLARLA KURSİYERLERE HİZMET VERECEK

2020 yılında pandemi sürecinde eğitim vermeye başlayan KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) yeni dönemde 86 farklı branşta faaliyetlerini sürdürecek. Geleneksel eğitimlerden yararlanamayanlar, kurs merkezine gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin sanal ortamda interaktif işlendiği uzaktan eğitim kurslarıyla bu yaz döneminde de KUZEM sayesinde eğitimden mahrum kalmayacak.

Her dönem farklı branşlarla güncel kalan, bilgiye erişimi kolay hale getirmeye çalışan KUZEM, bu dönem de yeni branşlar planladı. Korece Konuşma Kulübü, Telefonda Satış Teknikleri, Python ile Arayüz Geliştirme, Python ile Oyun Geliştirme, İleri Seviye Solidworks, Astroloji ve İridoloji eğitimleri yeni branşlar arasında.

Bugüne kadar 273 farklı branşta eğitim veren KUZEM, 50.000 kursiyeri mezun etti.

Yetişkinler için yaz döneminde KOMEK’e başvurular, 26 Haziran’a kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılırken, uzaktan eğitim kayıtları da https://www.kuzem.org adresinden alınacak. M.SAPMAZ