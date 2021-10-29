KONUK: CUMHURİYETİMİZLE AYNI DEĞERLERİ PAYLAŞAN KOOPERATİFİMİZDE NÖBET DEĞİŞİMİNDEN SONRA DÜSTUR DEĞİŞMEYECEKTİR

“Cumhuriyetimizin, muvaffak, muzaffer olma hedefi ve vatandaşını mesut etme gayesini kendisine Cumhuriyetimizin ilk yıllarında düstur edinerek Cumhuriyetimizin hedef ve düsturunu köylerde kasabalarda gerçekleştirmek için harekete geçen kooperatifimiz tıpkı Cumhuriyetimiz gibi Cumhuriyetimizin izinde yürüyerek büyük işler başarmıştır. Müreffeh, zengin ve kudretli Türkiye hedefini gerçekleştirmek için evlatlarından bir diğerini bir diğerine tercih etmeden fırsat eşitliğini sağlayan Cumhuriyetimiz, üretici için de fırsat kapılarını sonuna kadar açmış, kooperatifimiz de açılan o kapıdan geçerek Cumhuriyet idaresinde hem ülkemizin refah yolculuğuna katkı yapmış hem de tarladaki, bağdaki, bahçedeki, ahırdaki, ağıldaki işlerini büyütmüş, ülkemiz kooperatifçiliğine muvaffak ve muzaffer olmuş bir kooperatifçilik modeli kazandırmıştır” diyerek Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı yayınlayan Başkan Recep Konuk, “Çünkü biliyoruz ki, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı daha çok üreten, ürettikçe zenginleşen Türkiye’dir.

Bu anlayış ve hiç eksilmeyecek kararlılığımızla Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik iman ve irademizi ifade eder, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anar, Cumhuriyetimizin 98’nci yılını kutlarım” dedi.

ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajına ““Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır.” İlanının 98’nci yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin temel düsturudur, Mustafa Kemal Atatürk’ün bu cümlesi” ifadeleri ile başlayan Başkan Konuk, “Hiçbir fert ve zümresini bir diğerine göre ayrıcalıklı görmeyen ve her ferdini cumhuriyetin eşit hissedarı kabul eden Cumhuriyetimizin yegâne hedefidir başarıyı eşit paylaştırmak, refah, zenginlik ve mutluluğu herkesin ve her kesimin teneffüs etmesini sağlamak.

Çünkü bizim Cumhuriyetimizin kurulmasında, memleketimizin istiklal ve istikbal mücadelesinden zaferle çıkmasında doğudan batıya, kuzeyden güneye her fert ve her zümre aynı fedakârlığı, aynı cesaret ve kararlılığı göstermiştir. Milletin omuz omuza verdiği mücadele ile el ele vererek ve hedef birliğini gerçekleştirerek kurduğu Cumhuriyetimiz bugün de karakteri bağımsızlık olan, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile birliğini tesis etmiş ve vatan topraklarına karşılıksız bir sevgi ile bağlı olan ve “kaderde, kıvançta ve tasada” aynı hissiyatı ilelebet paylaşma kararlılığındaki millet asliyetinin yüksek korumasındaki en kıymetli mirasımızdır. Cumhuriyetimizin değerleri ‘kaderde, kıvançta ve tasada’ yaşanan ortak geçmişi geleceğe taşıyacak en önemli dayanağımızdır” dedi.

“MİLLETİMİZ VE DEVLETİMİZ CUMHURİYET İDARESİNDEKİ 98 YILDA BÜYÜK İŞLER BAŞARMIŞTIR”

Milletimizin ve devletimizin Cumhuriyet İdaresindeki 98 yılda büyük işleri başardığını ifade eden Başkan Konuk, “Ancak, her 29 Ekim’de biz nereden nereye geldiğimizin muhasebesinden daha çok Cumhurun, Cumhuriyetimizin tayin ettiği istikamet doğrultusunda “mesut, muvaffak ve muzaffer” bir ülkenin daha zengin, daha mutlu ve dünya milletler ailesi içinde daha itibarlı fertler olabilmesi için neleri başarmamız gerektiğini, başarıları nelerle taçlandırmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Cumhuriyetimizin, muvaffak, muzaffer olma hedefi ve vatandaşını mesut etme gayesini kendisine Cumhuriyetimizin ilk yıllarında düstur edinerek Cumhuriyetimizin hedef ve düsturunu köylerde kasabalarda gerçekleştirmek için harekete geçen kooperatifimiz tıpkı Cumhuriyetimiz gibi Cumhuriyetimizin izinde yürüyerek büyük işler başarmıştır. Müreffeh, zengin ve kudretli Türkiye hedefini gerçekleştirmek için evlatlarından bir diğerini bir diğerine tercih etmeden fırsat eşitliğini sağlayan Cumhuriyetimiz, üretici için de fırsat kapılarını sonuna kadar açmış, kooperatifimiz de açılan o kapıdan geçerek Cumhuriyet idaresinde hem ülkemizin refah yolculuğuna katkı yapmış hem de tarladaki, bağdaki, bahçedeki, ahırdaki, ağıldaki işlerini büyütmüş, ülkemiz kooperatifçiliğine muvaffak ve muzaffer olmuş bir kooperatifçilik modeli kazandırmıştır” şeklinde konuştu.

“ÇÜNKÜ BİLİYORUZ Kİ, İSTİKLALİMİZİN VE İSTİKBALİMİZİN TEMİNATI DAHA ÇOK ÜRETEN, ÜRETTİKÇE ZENGİNLEŞEN TÜRKİYE’DİR”

Açıklamasında Konya Pancar Ekicileri Kooperatifindeki nöbet değişimine de değinen Başkan Recep Konuk, mesajının son bölümünde şu ifadeleri kullandı; “Kooperatifimizdeki genel kurul sonrası kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız vesilesiyle belirtmek isterim ki, nasıl 98 yıllık Cumhuriyetimizde iktidarlar değişmiş ancak mesut, muvaffak ve muzaffer Türkiye düsturu değişmemişse, Cumhuriyetimizle aynı değerleri, aynı ilkeleri ve hedefi paylaşan kooperatifimizde de nöbet değişiminden sonra düstur değişmeyecek, bu refah, zenginlik ve daha çok üretim koşusu sürecektir. Cumhuriyetimizin değerleri ile büyümüş ve onun hedef ve ilkelerini benimsemiş bir üretici olarak o hedeflere bizzat tarlada tapanda ve onun sanayi ayağında hizmet etmenin onurunu yaşamamın Cumhuriyetimizin hepimize sunduğu fırsat eşitliğinin eseri olduğunun idrakiyle, Kooperatifimizin de tıpkı Cumhuriyetimiz gibi ilelebet payidar olmasını hem üreticisine hem milletimize hem Cumhuriyetimize bu istikbal yolculuğunda katkı vermesini diliyorum.

Çünkü biliyoruz ki, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı daha çok üreten, ürettikçe zenginleşen Türkiye’dir.

Bu anlayış ve hiç eksilmeyecek kararlılığımızla Cumhuriyetimizin ebediyen yaşamasına yönelik iman ve irademizi ifade eder, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyetimize hizmeti geçen değerli büyüklerimiz ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygı ile anar, Cumhuriyetimizin 98’nci yılını kutlarım.”