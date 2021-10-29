KONUK GÖREVİ ERKOYUNCU’YA DEVRETTİ

İKİ BAŞKAN TEK MESAJ VERDİ; KONYA ŞEKERDE İSİMLER DEĞİŞİR ÜRETİCİNİN İŞİNİ BÜYÜTME GAYESİ DEĞİŞMEZ.

27 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen genel kurula katılan yaklaşık 13.000 kooperatif ortağının çoğunluğunun oylarıyla başkanlığa seçilen Ramazan Erkoyuncu Konya Pancar Kooperatifi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreni sonrası görevi Başkan Recep Konuk’tan devraldı. Sabah saatlerinde resmi işlemlerin ve Tarım İl Müdürlüğü’nde tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen devir teslim törenine Başkan Konuk’un Yönetim Kurulu’nda yer alan üyeler ile Başkan Erkoyuncu’nun listesinden seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri katıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen devir teslim töreninde Başkan Konuk seçimi kazanan Başkan Erkoyuncu’yu çiçekle karşılarken törenin sonunda 22 yıllık görev süresindeki tecrübe yatırımlarını özetlediği “Ova’nın İncileri” kitabını hediye etti. Basına açık kısmın ardından gerçekleştirilen ve Yönetim ile Denetim Kurulu üyelerinin gerçekleştirdiği istişarenin ardından Kooperatif binasından ayrılan Konuk’a arabasına kadar eşlik eden Erkoyuncu, Konuk’u çiçeklerle uğurladı. Uğurlama sırasında Konuk ve Erkoyuncu birbirlerine sarılıp kucaklaşırken devir teslim töreninde de tek mesaj vererek isimler değişse de kurumun amaç ve gayelerinin değişmeyeceğini, üreticinin işini aşını muhafaza ve büyütmek için çalışmaya devam edeceğini söylediler.

Üreticilerin teveccühüne mazhar olan Erkoyuncu ve yönetiminin başarılı olacağına yürekten inandığını ve ihtiyaç duyduklarında desteklerinin yanlarında olacağını söyleyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk görevi gönül rahatlığıyla devrettiğini belirterek “Öncelikle arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Kendilerine sonsuz güvencim ve inancım var. Başaracaklarına bütün yüreğimle inanıyorum. Kendilerinin her daim yanında olacağız. Üreticinin kazanması büyüyen ve gelişen işlerimizin daha da çok büyümesi adına safları sık tutacağız. Üreticisiyle, çalışanıyla birlikte omuz omuza vererek inşallah bu 46 tesise daha da çoğunu ilave ederek insanımızın daha çok kazandığı daha çok ürettiği bir süreci inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Ben arkadaşlarımın seçim sathı mahallindeki gösterdikleri saygın duruşu bütün adaylarla birlikte kutluyorum, tebrik ediyorum. Hep proje odaklı konuştular inşallah bu projelerini de gerçekleştirirler, gerçekleştireceklerdir. Tabi tarım zor bir sektör, kolay bir iş değil. Biz 2001 krizini atlattık, 2008 krizini atlattık, 2018 krizini atlattık ama dünya şuan da yeni bir krizin içerisindedir. İnşallah arkadaşlarımız da bu krizi atlatacaklardır. Dünyada bir kriz var. Lakin hiç kimse sizden mazeret beklemiyor. Sizden iş, aş ve ekmek bekliyor. Sizden enkaz edebiyatı beklemiyor, sizden işlerin daha çok yukarıya gideceği bir trend bekliyor. Bu bizim hakkımız, bunu yapacak güç ve kudrettesiniz. Buna bütün yüreğimle inanıyorum bunu başaracaksınız. Hep birlikte başaracağız. Görev süremiz boyunca bizim tarafımız üretim, üretici ve kurum oldu. Bizim gibi kurumlarda durduğun yer doğruysa başarı da kendiliğinden gelir, ben biliyorum Sayın Erkoyuncu hem kendi işinde hem Çumra Şeker’de kurum için birlikte çalıştığımız dönemde hep üretimin, üreticinin ve kurumun yanında durdu başkanlığı süresince de burada duracağına ve kurumu başarılarla bir geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyorum. Seçim dönemleri zor dönemlerdir ama PANKOBİRLİK hakikaten gösterdiği irade üreticinin bugün sandıkta serdettiği duruş fevkalade kıymetliydi. Saygın birbirini seven sayan bir aile olarak adeta dünyaya demokrasi örneği vermiştir. Bu anlamda kutluyorum tebrik ediyorum. Üreticilerimize de yükü omuzlamak için bu yarışta ben de varım diyen arkadaşlarıma da müteşekkirim. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Başaracaklarına da inanıyorum. Kendilerine bu çiçeği çiçek gibi olmaları için takdim ediyorum” dedi.

Törendeki konuşmasında Çumra Şeker’in projelendirilme sürecini hatırlatan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu Konya Şeker’i daha iyi yerlere getirmek için gayret edeceklerini belirterek “Sayın Başkana çok teşekkür ederiz. Tevazu gösterdi kendinden bahsetmedi ama Recep Konuk ismini yaptığı yatırımlarla tüm Türkiye öğrendi. Hayal denilen şeyi büyük bir yürek ve cesaretle gerçekleştirdi. 96 yılında Almanya’ya gittiğimizde Südzucker’den randevu istedi. Ben hayırdır dedim. Ben Çumra Belediye Başkanıyım, Çumra’ya haksızlık edilmiş. Türkiye’de 50 kilometre çapında 1 buçuk milyon ton yıl pancar üreten tek yer, Çumra. Almanlara gelin beraber fabrika kuralım diyeceğim. Ben de, Almanlar seni yapacak diye cevap verdim. Südzucker Avrupa’nın en büyüğü 20 küsur fabrikası var. Hakikatten oradan randevu istedi ve aldı. Dış İlişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi geldi bilgi 5-6 saat verdi. Üretim müdürü de bize pancarın üretiminden paketlemeye kadar olan süreci 3 saat boyunca gösterdi. O görüşme bir süreci başlattı ve Recep Bey, ben ve 16 arkadaşımız bir yola çıktık ve yolun sonunda da hayal olan Çumra Şeker gerçek oldu. Recep Bey kurumu da marka yaptı tabi ki ama ismi de kurumla eşdeğer gitti. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. İnşallah biz de o felsefeyi devam ettiririz. Tabi ki, hiçbir şekilde edebiyat yapmayız, kurumun mevcut pozisyonu belli. 46 fabrika ve dev tesisler var bunların bilincindeyiz. Hep birlikte daha iyi yerlere götürmek için gayret edeceğiz. Sayın Konuk’a kurumumuza ve üreticilerimize kazandırdıkları için yönetimim ve üretici ortaklarımız adına teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Konuk, Erkoyuncu’ya 22 yıllık Başkanlık dönemini özetlediği “Ova’nın İncileri Kitabını” “devir teslim törenlerinde hediyeleşmek adettir. Ben de Sayın Başkanımıza 22 yılın özetini kapsayan, bütün çalışmalarımızı hangi maksatla ne için yaptığımızı, yapılan çalışmaların hangi ruhu ihtiva ettiğini anlatmaya çalıştığım kitabımı kendilerine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da takdim etmek üzere sayın başkanımıza takdim ediyorum” sözleriyle verirken, Başkan Erkoyuncu da konuşmasında “İnşallah bu kitap bizim mihmandarımız olur. Tabi ki sözüm mecazidir. İşin aslı Recep Konuk Bey tecrübesiyle bize rehberlik edecek. Bundan sonra da önümüzdeki engellerde en büyük danışma kapımız, mihmandarımız sayın başkan olacak. Bu kurumlar asla kimsenin malı değil. Hiç kimse farklı bir şey düşünmesin sayın başkan her zaman bize mihmandarlık edecek. Bu devasa kurumu bize kazandırıp bugün bize emanet ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Şunu da söylemek isterim ki biz kendilerinin emanetine asla ihanet etmeyiz. Daha genel bir ifadeyle söylersem bu kuruma biz asla ihanet etmeyiz. Daha da ileriye götürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Kendisine tüm yüreğimle teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Başkan Konuk’un, “sonuna kadar yanınızda olacağız. Bu vesileyle bir kez daha üreticilere ve hassaten benimle beraber yol yürüyen, işin başında yola çıktığım başta kıymetli başkanım Sayın Ramazan Erkoyuncu olmak üzere bütün kurucu üyelere, bugüne kadar hiçbir desteğini her türlü zorluğumuzda bizden esirgemeyen üreticilerimize ve hassaten gecesini gündüzüne katarak belki isimleri çok önde değildi ama çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza, icra kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalıştık. Bütün halkımıza saygı, hürmetlerimi ve sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” sözlerinin ardından devir teslim töreninin katılımcılara açık kısmı tamamlandı ve görevi devreden Konuk ve Yönetim Kurulu ile görevi Devralan Erkoyuncu ve Yönetim ile Denetim Kurulu Üyeleri kurumun öncelikleri ve gündeminde olan konular hakkında istişarede bulundular.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin ardından Başkan Ramazan Erkoyuncu, Başkan Recep Konuk’u arabasına kadar çiçeklerle uğurlarken, ikili kucaklaşarak ayrıldılar.