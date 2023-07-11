Konya Akşehir'de Alt Geçitte Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Yaralandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Gökmen’in yönetimindeki otomobil alt geçit duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Gökmen ile otomobilde bulunan Ayşe Gökmen ve Nurten Özkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde alt geçitte devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Mehmet Gökmen yönetimindeki 42 DE 925 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Yeşilköy Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Alt geçit duvarına çarparak duran otomobil devrildi.Kazada, sürücü Gökmen ile otomobilde bulunan Ayşe Gökmen ve Nurten Özkan yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: AA