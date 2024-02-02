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Konya Beyşehir’de çıkan yangın söndürüldü

Konya Beyşehir’de çıkan yangın söndürüldü

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Şubat 2, 2024 18:40
Konya Beyşehir’de çıkan yangın söndürüldü
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Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı Mahallesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Gölkaşı Mahallesinde bulunan evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yangın çıktığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen görevliler elektrik akımını keserken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından binanın tamamını sarmadan söndürüldü. Bacadan çıktığı belirlenen yangın sonrası evde maddi hasar oluştu. – KONYA
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