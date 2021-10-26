Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: KONYA DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERDEN BİRİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen; İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler ortaklığıyla düzenlenen Yerel Yönetimler Reformu 3. Aşama Projesi Ulusal Konferansı Ankara’da gerçekleştirildi.

Konferans kapsamında düzenlenen “Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetimler: Yerel Hizmetlerde Değişim ve Kapasite Gelişimi” konulu panele katılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’da bir belediyecilik geleneği olduğunu ve bunu Konya Modeli Belediyecilik olarak tarif ettiklerini söyledi.

KONYA, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHİRLERİNDEN BİRİSİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Konya’nın sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerden birisi olma yolunda hızla ilerlediğini kaydeden Başkan Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte de 31 ilçemizin tamamındaki insanlarımızın mutluluğunu artırmak için çaba sarf ediyoruz. 2014 yılından beri özellikle altyapı konusundaki eksikliklerin giderilmesinde ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Konya merkezde bir standart haline gelen sosyal hayatın merkez dışındaki ilçelerde de oluşabilmesi için çalışıyoruz. En önemli önceliğimiz kırsalda yaşayan insanlarımızın gelirlerinin artırılması. Konya, sadece kendi şehri için çalışan bir şehir değil, tüm Türkiye’nin gıda güvenliğini, hayvansal üretimini sağlayan bir şehir. Bu manada hem merkezdeki eksiklerimizi tamamlama hem de kırsalda yaşayan insanlarımızın gelişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz.” dedi.

BÜTÜN VERİLERİMİZ ARTIK DİJİTAL ORTAMDA

Artık sadece klasik belediye hizmetleri ile vatandaşları memnun etmenin mümkün olmadığını paylaşan Başkan Altay, şöyle devam etti: “Onun için hakikaten hepimiz inanılmaz bir performans sergiliyoruz. Pandemi döneminde gördüğümüz en büyük fırsatlardan birisinin de dijitalleşme olduğuna, daha doğrusu bunun bir zorunluluk olduğuna hepimiz şahit olduk. Çünkü insanların gelip bireysel olarak başvuruda bulunamayacağı bir dönem yaşadık. Mevcut altyapımız bize çok büyük imkan sundu ama bir taraftan da bu konuda çok büyük fırsatlar olduğunu fark ettik. Tabii bu mesele sadece bir fırsat meselesi değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Elimizde birçok dijital veri var. Öncelikle bunların korunması ile ilgili bir çalışma yapmamız gerekiyor. Bütün işlerimizi dijital ortamda yapmakta olduğumuz için tehditleri bertaraf etmek de belediyemizin en büyük yükümlülüklerinden birisi.”

KONYA’NIN DİJİTALLEŞMESİ NOKTASINDA ÇOK İYİ İŞLER YAPTIK

Artık şehirlerin dijitalleşmesi noktasında öncü olacak işler yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Altay, “Biz bugüne kadar çok iyi işler yaptık. Ama şimdi yeni bir çalışma yürütüyoruz. ASELSAN ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile önce mevcut Akıllı Şehir durumumuzu tespit ettikten sonra 10 yıllık bir strateji belirleyerek, bu stratejide diğer kurumların paydaşlıklarının ortaya çıkması, şehirde bir farkındalık oluşması ve 10 yıl boyunca Büyükşehir olarak yapmayı planladığımız işlerin tespit edilmesi ve bunun takip edilmesi konusunda da bir başlangıç gerçekleştirdik. İnşallah bir yıl içerisinde bu süreç tamamlanmış olacak.” ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME ASLINDA HEPİMİZ İÇİN BİR GEREKLİLİK

Belediyeciliğin artık Türkiye’deki insanlar için hizmet etmekten öteye geçtiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Özellikle Türkiye dışında bizim teknolojimizi, bizim belediye hizmet anlayışımızı takip eden bir kitle var. Onların süreçlere dahil edilmesi, bir taraftan da bu ürettiğimiz teknolojinin oralarda kullanılması ve insan kaynağımızın bir miktar gelir sağlaması konusunda da öncülük etmeye çalışıyoruz. Bunların hepsine baktığımızda dijitalleşme aslında hepimiz için bir gereklilik. Sürdürülebilir bir belediye olmak istiyorsak mutlaka dijitalleşme konusunda hepimizin çok önemli işler yapması gerekiyor ki; hem hizmetlerimizin standardını yükseltelim hem maliyetlerimiz azaltalım. Bir taraftan da bölgemizdeki diğer insanlara faydalı olabilelim.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm’ün moderatörlüğünde düzenlenen panelde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da şehirlerinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

D.DOĞAN