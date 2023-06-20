KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE DÜZENLENME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Seydişehir’deki Seyyid Harun Veli Hazretlerinin camisinin ve türbesinin bulunduğu alanda da tarihi bir projeyi tamamlamak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Bölgenin Seydişehir’in kalbi olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Konya’mızın her bir köşesine hizmet etmek bizim için büyük mutluluk. Seyyid Harun Veli gibi Anadolu coğrafyasının mimarı konumunda olan önemli zatlara hizmet etme imkanı bulduğumuz için ne kadar hamd etsek azdır. Bölgede daha önce birinci etabını tamamladığımız projenin ikinci etabını geçtiğimiz aylarda başlatmıştık. Turizm açısından Konya’mıza ve Seydişehir’imize büyük değer katacağına inandığım bu önemli yatırımı inşallah bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. 28 bin metrekarelik alanda sürdürülen ve kamulaştırma bedeliyle birlikte yaklaşık 50 milyon liraya mal olacak projenin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. M.SAPMAZ