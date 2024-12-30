KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK MECLİSİ ÇUMRA’DA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, ilçe ziyaretleriyle ortaokul öğrencileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Çumra, Akören ve Güneysınır ilçelerine düzenlenen ziyaretlerde, Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, başkan yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yetkilisi ve koordinatör öğretmenler hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında, Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz Akören’de Ali Bakan Ortaokulu ve Şehit Halis Özcengiz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle buluşurken, Başkan Yardımcısı Büşra Nur Geçer Çumra’da Merkez Atatürk Ortaokulu, Saliha Onbaşı Ortaokulu ve Abdullah Tenekeci Ortaokulu’na; Başkan Yardımcısı Yağız Aras Gürbüz ise Güneysınır Mevlana Ortaokulu ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerde, meclis üyeleri tarafından 5. ve 7. sınıf öğrencilerine Çocuk Meclisi’nin yapısı, görevleri, proje yarışmaları ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi verildi. Aynı zamanda öğrencilerle yaşadıkları ilçeler üzerine bilgi alışverişinde bulunularak görüş ve öneriler değerlendirildi.

Akören ziyaretinde, Meclis Başkanı Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Bozdağ ile de bir araya gelerek Çocuk Meclisi’nin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında bilgi sundu.

2022 yılında kurulan Çocuk Meclisi, Konya’da okuyan ortaokul öğrencilerinin şehir yönetimine katılmasını ve karar alma süreçlerinde aktif rol almasını sağlamak amacıyla, Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile faaliyetlerini sürdürüyor.