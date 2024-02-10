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Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli’deki 8 Okula Açık Halı Sahalar Kazandırdı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli’deki 8 Okula Açık Halı Sahalar Kazandırdı

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Şubat 10, 2024 04:05
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli’deki 8 Okula Açık Halı Sahalar Kazandırdı
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Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli ilçesinde 8 okula kazandırılan açık halı sahaların açılışı yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ereğli ilçesinde 8 okula kazandırılan açık halı sahaların açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, halı sahaları ilçeye kazandıran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, yapımı tamamlanan halı sahaların Konya birlikteliğinin en güzel yansımalarından birisi olduğunu belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyemizin Ereğli’deki okullarımıza kazandırdığı halı sahaların çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm Ereğli’mize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve değerli ekibine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin örnek bir belediyecilik sergilediğine dikkati çekerek, “Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Konya Büyükşehir Belediyemiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde gerçek anlamda bir model belediyecilik örneği sergiliyor. Hem eğitim-öğretim yatırımlarında hem tarım-hayvancılık yatırımlarında, hem kültür ve sanat ile alakalı yatırımlarda hem de diğer Allah göstermesin depremler, seller, büyük afetler açısından Türkiye’ye örnek bir belediyeciliği hakikaten Konya Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor” diye konuştu.

“Konya modeli belediyecilik diye ifade ettiğimiz şey, birlikte çalışma kültürü”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet önceliğinin hep gençlerden yana olduğunu ifade ederek, “Hem onların sosyalleşmesi, spor yapabilmeleri hem de eğitim destekleri konusunda öncelikli davrandık. Bugün de bu güzel eserlerden birisinin açılışı için Ereğli’mizdeyiz” dedi.

Merkez, ilçe ayırt etmeden ihtiyaç duyulan her alanda var olduklarını dile getiren Başkan Altay, “Burada aslında ‘Konya Modeli Belediyecilik’ diye ifade ettiğimiz şey, birlikte çalışma kültürü. Gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın ne eksiği varsa ‘benim alanım değil, merkezi hükümetin, ilçe belediyesinin’ demeden ihtiyacı gidermek için çaba sarf etmek. Bu okullardaki spor salonları ve halı sahalar buradan yola çıkarak hayata geçti. Öncelikle İl Milli Eğitim Müdürümüze, Sayın Kaymakamımıza, Ereğli Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Buraya kıymetli milletvekilimizle beraber geldik. Kendisi görevinden önce Spor Genel Müdürü olarak Konya’mızda spor altyapısının güçlendirilmesi adına bizlere çok önemli katkılarda bulundu. Konu gençler ve saha açılışı olunca onca programına rağmen bizleri yalnız bırakmadı. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte Konya’mızın sporuna katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ereğlimize kazandırdığımız 8 halı saha öğrencilerimize, eğitim camiasına hayırlı olsun”

Başkan Altay, gençler için hayata geçirilen projelerde de çok yönlülüğü esas aldıklarına dikkati çekerek, “Sadece suni çim sahalar inşa etmiyoruz. Özellikle ilçelerimizdeki gençlerimizin hızlı trenle İstanbul’u görüyor olmalarını ben çok önemsiyorum. Ülkemizin geldiği noktayı görmeleri ve bundan sonra ülkemize hizmet etme noktasında bir motivasyon elde etmeleri için ‘Atabey Gençlik Programı’ kapsamında 11. Sınıflarımızı İstanbul ile buluşturuyoruz. Ayrıca 12. Sınıf öğrencilerimize toplamda 73 milyon lirayı bulan öğrenci başına 3 bin liralık eğitim desteğinde bulunuyoruz. 12. Sınıf öğrencilerimize dijital eğitim platformu desteği veriyoruz. Kullanmayan arkadaşlar varsa hatırlatmış olalım. Üniversite sınavı hazırlığınızda size rehber olacak bu hizmeti sunmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Ereğli’mize kazandırdığımız 8 halı sahanın öğrencilerimize, eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ereğli’ye yaptığımız tüm hizmetlerde birlikte çalışmaktan mutlu olduğum Ereğli Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

“Büyükşehir, direkt vatandaşlara ulaşan hizmetlere devam ediyor”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise, Büyükşehir Belediyesi’nin Ereğli’ye yine gençlere, sporculara, çocuklara, vatandaşlara direkt ulaşacak bir hizmeti kazandırdığını ifade ederek, “Bir değil, iki değil, üç değil tam sekiz tane okulumuza, sekiz tane halı sahanın açılışını yapıyoruz. Türkiye’nin toprak zeminlerden ya da okul bahçelerindeki beton alanlardan çim, sentetik çime geçişi 2002 yılından bu tarafa hızla devam ediyor. Sizlere bir istatistik söylemek isterim. Türkiye’de futbol oynanan alanların sadece yüzde 46’sı, 2005 rakamlarıyla söylüyorum, çim iken bugün yüzde 99 oranında artık gençlerimiz futbolu çim sahalarda oynuyor. Yüzme havuzları, spor sahaları, gençlik merkezi ayrı bir alanda. Hem merkezi idare hem belediyelerimiz elinden gelen katkıyı bu anlamda yapıyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ereğli’de 8 okula kazandırılan açık halı sahaların açılışı dualarla yapıldı.

“Ereğli bizim için kıymetli”

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Başkan Altay daha sonra Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret etti. Yeni dönemin Cumhur İttifakı için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Altay, ” Ereğli Belediyesi’yle bugüne kadar uyum içerisinde çalıştık, bundan sonra da seçim süreciyle birlikte bu birlik ve beraberliğin artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ereğli bizim için kıymetli. Birlikte Ereğli’yi çok daha güzel güzel yarınlara hazırlayacağız” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da, Cumhur İttifakı bileşenlerine düşen görevin Ereğli’de hem Büyükşehir Belediyesi hem de Ereğli Belediyesi başkan adaylarını en yüksek oyla tekrar göreve getirmek olduğunu söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu da Ereğli’nin arzu ettiği, beklediği hizmete Konya Büyükşehir Belediyesi sayesinde kavuşacağını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Baykan ve Başkan Altay daha sonra AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol ve partililerle bir araya geldi.

“İnşallah birlikte Ereğli’ye çok daha önemli hizmetler yapacağız”

Burada partililere hitap eden Başkan Altay, göreve geldikleri günden itibaren Ereğli’ye 2 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatarak şunları kaydetti: “Her fırsatta Ereğli’ye gelerek sizlerle birlikte olmak ve sizlerin sorunlarını dinlemek ve çözümler üretmek için çaba sarf ediyoruz. Şimdi Güçlü Konya, Güçlü Ereğli İçin Bir Adım Daha diyoruz ve sizlerden Ereğlililerden destek istiyoruz. Bizim görevimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek Cumhur İttifakı’nın adaylarını 31 ilçede seçtirebilmek. Ereğli’nin geleceği adına bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnşallah birlikte Ereğli’ye çok daha önemli hizmetler yapacağız. Bugüne kadar Ereğli gereğini yaptı, en güçlü şekilde bize destek verdi. İnşallah bu dönemde de Cumhur İttifakı’nın adayları olarak hem Hüseyin Oprukçu Başkana hem bizlere en yüksek desteği vereceğinize inanıyorum.”

“Bize düşen Cumhur İttifakı’nı Ereğli’de en güçlü şekilde tekrar göreve getirmektir”

Burada konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da “Kırgınlık, dargınlık her kişinin, lakin yorulmadan koşturmak er kişinin işidir. Bize düşen parlamento çatısı altında, bize düşen 81 ilde, bize düşen gönül coğrafyamızda; Asya’da, Afrika’da, Balkanlar’da, Avrupa’da umut olarak Türkiye’de görünen Türkiye’deki iktidar yapısının, Cumhur İttifakı yapısının Ereğli’de en güçlü şekilde tekrar göreve getirmektir” açıklamalarında bulundu.

Ardından MHP Ereğli İlçe Teşkilatı’nda İlçe Başkanı Musa Yılmaz’la görüşen Baykan ve Başkan Altay, son olarak Ereğli esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundular.

AK Parti Konya Milletvekili Baykan ve Başkan Altay, Ereğli’den sonra Halkapınar’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Halkapınar Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Bakkal ile bir araya gelen Baykan ve Başkan Altay ilçe esnafını da ziyaret etti. – KONYA
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