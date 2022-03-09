KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR KONFERANSLARINI İLÇELERE TAŞIDI

Sıtkı Aslanhan 16-17 Mart’ta Güneysınır, Çumra, Altınekin Ve Cihanbeyli’de Sevenleriyle Buluşacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Konferanslarını ilçelere de taşıyarak tanınmış isimleri Mart ayı boyunca Konyalılarla buluşturacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın kültür ve sanat hayatının gelişmesine katkıda bulunan Şehir Konferanslarını ilçelerdeki Konyalılarla da buluşturmaya başladıklarını belirterek, Konya’nın geçmişinde olduğu gibi yine kültürün, sanatın başkenti olması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Programların ilkinin Sarayönü ve Kulu’da gerçekleştiğini kaydeden Başkan Altay, ay sonuna kadar birbirinden değerli isimlerin 20 ilçede Konyalılarla buluşacağını söyledi.

Şehir Konferansları kapsamında hafta sonu Sarayönü ve Kulu’da vatandaşlarla bir araya gelen televizyon programcısı ve şair Serdar Tuncer, sevilen şiirleri kendine has yorumuyla seslendirirken keyifli sohbetiyle de vatandaşların beğenisini kazandı.

ŞEHİR KONFERANSLARI MART AYI BOYUNCA 20 İLÇEDE

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Konferanslarını Mart ayı boyunca 20 ilçede vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek. Bu kapsamda; Serdar Tuncer’in yanı sıra; Hayati İnanç, Bekir Develi, Sıtkı Aslanhan, Alişan Kapaklıkaya, Talha Bora Öge ve Mustafa Karataş ilçelerde Konyalılarla bir araya gelecek.

13 Mart Pazar günü Ilgın ve Akşehir’de İnanç’la devam edecek Şehir Konferansları kapsamında; Bekir Develi 15 Mart’ta Karapınar ve Ereğli’de, Sıtkı Aslanhan 16-17 Mart’ta Güneysınır, Çumra, Altınekin ve Cihanbeyli’de, Alişan Kapaklıkaya 19-20 Mart’ta Hadim, Bozkır, Kadınhanı ve Derbent’te, Talha Bora Öge 25 Mart’ta Seydişehir ve Beyşehir’de, Mustafa Karataş 26-27 Mart’ta Çeltik, Doğanhisar, Yunak ve Hüyük’te sevenleriyle buluşacak.

A.ARAN