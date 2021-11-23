Konya Büyükşehir Üreticiye Lavanta Desteğini Sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, tarım şehri Konya’yı lavantanın merkezi yapmak için fide desteklemelerine devam ediyor.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çumra ve Güneysınır ilçelerinde çiftçilere lavanta fidesi desteğinde bulunduklarını ifade ederek, desteklemelerin hayırlı olmasını, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini diledi.

540 BİN ADET LAVANTA FİDESİ DESTEĞİNDE BULUNDUK

Başkan Altay, lavantayla hem kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hem de görselliği ile turizm destinasyonlarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini belirterek, “Susuz tarım modeliyle yapılan üretimi artırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda lavanta üretiminin daha fazla alana yayılması için Güneysınır ve Çumra ilçemizde üreticilerimize 450 bin metrekare farklı alana dikilmek üzere bu yıl 540 bin adet lavanta fidesi desteğinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl da 1,2 milyon lavanta fidesi desteğinde bulunmuştuk. Ayrıca kurmuş olduğumuz tıbbi aromatik bitki bahçesinde de 20 bin adet lavanta fidesi ekimini gerçekleştirdik. Bahçemizde üretilecek lavanta fidelerini desteklemeler kapsamında üreticilerimize dağıtmayı ve belediyemizin fide maliyetlerini azaltılmayı hedefliyoruz.” dedi.

ÇİFCİLERİMİZ LAVONYA MARKASIYLA EK KAZANÇ SAĞLAYACAK

Konya Büyükşehir Belediyesi Lavanta Damıtma Tesisi’nin de hizmet vermeye başladığını hatırlatan Başkan Altay, “Lavantanın en önemli ekonomik değerini oluşturan lavanta yağını da damıtma tesisimizde çıkarıyoruz. Çıkarmış olduğumuz bu yağlardan çiftçimize ek bir kazanç sağlamak amacıyla tescil alma aşamasında olan ‘Lavonya’ markasını kurduk. Lavonya ismiyle lavanta sabunu, lavanta kolonyası ve lavanta kremi üretimi gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

DESTEKLERDEN DOLAYI ÇİFTCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Lavanta fidesi desteğinden faydalanan çiftçiler ise lavantanın veriminin ve kazancının yüksek olduğunu belirterek, kendilerine her zaman destek olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ettiler.