KONYA BÜYÜKŞEHİR’DEN “ULUSLARARASI ECDAT SOFRASI YEMEK YARIŞMASI”

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Türk Mutfağı Haftası” etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Uluslararası Ecdat Sofrası Yemek Yarışması” düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşviki ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21-27 Mayıs 2022 tarihlerinin “Türk Mutfağı Haftası” ilan edilmesi dolayısıyla 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Kalehan Ecdat Bahçesi’nde gerçekleştirilecek uluslararası yarışma ünlü şefleri ve gastronomiye ilgisi olan herkesi bir araya getirecek.

KONYA GASTRONOMİSİNE GÖNÜL VEREN HERKES DAVETLİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyada adına ilk türbe yapılan aşçıbaşı olan Ateşbaz Veli Hazretleri’nin ebedi istirahatgâhı Konya’nın, zengin mutfak kültürüyle Türkiye’de ve dünyada kendine yer edinebilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Başkan Altay, gastronomi konusunda yapılan çalışmalarla Konya’nın bu zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıttığını belirterek, “Ateşin bulunuşundan beri süre gelen aşçılık mesleğinin dünden bugüne gelişini, geleceğini anlamak ve yön vermek için düzenlenen yarışmamız, profesyonel aşçıların yeteneklerini göstereceği, genç aşçıların ve her kesimden hemşehrimizin tecrübelerini arttırmalarını hedefleyen bir aşçılık yarışması organizasyonudur. Gastronomiye ilgisi olan herkesi ve tüm hemşehrilerimi programa davet ediyorum.” dedi.

21 Mayıs Cumartesi günü 10.00’da Kalehan Ecdat Bahçesi’nde Tescilli Konya Yemekleri Sergisi ve Ecdat Sofrası Yemek Yarışması ile başlayacak etkinlikler, 22 Mayıs Pazar günü 10.00’da Ecdat Sofrası Yemek Yarışması ile tamamlanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yemek Yarışması’na aralarında ünlü şeflerden Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın da bulunduğu Türkiye’nin en saygın aşçılarından oluşan jüri üyeleri katılacak.

“Türk Mutfağı Haftası” kapsamında düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde 27 Mayıs’a kadar Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları da etkinlikler gerçekleştirecek.

D.DOĞAN