KONYA ÇİFTÇİSİ, ÜRETMEK İÇİN MAVİ TÜNEL VE HOTAMIŞ GÖLETİNİ BEKLİYOR

Konya Karaman illeri arasında yer alan ve geçmişte bölgenin en önemli sulak alanlarından olan Hotamış sazlığının güneyinde, Süleymanhacı Gölü ve Hotamış Gölü bulunuyordu. Hotamış sazlığının eski günlerine döndürülerek yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, yer altı sularının zenginleştirilmesi ve yöre halkının yer altı suları ve yer üstü sulama sorunun çözülmesi için Hotamış Göletinin bir an önce bitirilmesi gerekiyor.

Konya Ovasını suyla buluşturacak 150 yıllık rüya Mavi Tünel Projesinin tamamlanması halinde Akdeniz’e e boşa akıp giden Göksu Havzasındaki suların Konya-Hotamış-Çumra-Karapınar ve Karaman Ovalarına bölge çiftçisinin kullanımına sunulmasıyla, yer altı suları yükselecektir.

Yer Altı Sularımız Hızla Azalıyor, Yer Altı Su Kaynaklarımız 20-25 Metre Daha Aşağıya Çekildi, Çiftçimize Mazot, Gübre Ve Tarımsal Suluma Elektrik Maliyetleri Ağır Geliyor!

2021 yılı Kasım ayından bu yana gelen yoğun kar ve yağmurla çiftçimiz umutlanmış, yer altı sularımızda kısmi de olsa bir yükselme söz konusu olmakla birlikte sulama mevsiminin gireceği bu günlerde yağışların çok olmasına aldanmamak gerekir. Çünkü bölgemize gelecek başka havzalardan su ve Mavi Tünel Hotamış Göletinin bu manada çok ama çok acil olarak devreye alınması ve bitirilmesinin önem arz ettiğini vurgulamak isteriz. Tarım topraklarımızın ziraatle iştigalinin sağlanması, olabildiğince verimli bir üretimin gerçekleşmesi gerekiyor. Ancak bunun yanında suyun olması, suyun tasarruflu kullanılması gibi etkenlerin olumlu yansımaları mutlaka olacak ancak çiftçinin girdi maliyetlerinden en önemli mazot, gübre, sulamada kullanılan tarımsal elektrik fiyatlarının da üretici lehine geri çekilmesini de önemsiyoruz.

Son Başbakanımız Binali Yıldırım Bey’in sözlerini iyi anlamak lazım;

“Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek diye düşünmeyin. Ekin ekebildiğiniz kadar ekin.”

Alın terinin emeğe, üretime ve nihayet para kazanmaya başlamanın yolu da buradan geçiyor. Ancak yine mazot, gübre ve tarımsal elektrik fiyatları çok yüksek. Çık içinden çıkabilirsen!

Çiftçimiz, mazotu, gübreyi düşünmeden, ekim ve sulama sezonunun başlamasıyla, teknolojik alt yapısıyla hazır olarak üretmek için sabırsızlıkla devletimizi bu konuda yanında görmek istiyor.

Çiftçimizin kullandığı tarımsal sulama elektrik ve mazotun indirimli olması için mazotun mavi mazot mu yeşil mazot mu olması için artık acil ve derhal karar verilmesini istiyoruz.

Akçayazı, Çiğil, Hasanoba, İslik, Karakışla, Kayacık, Küçük Aşlama, Ortaoba, Sazlıpınar, Rakka, Şabanlı, Yenikuyu, Hotamış, Taşpınar, Adakale, Büyük Aşlama, Sürgüç, Taşağıl, Türkmen Camili, Türkmen Karahüyük, Uzunkuyu, Üçhüyük, Burunoba, Boyalıtepe, Gameni, Eğilmez, Karacaören köyleri adına 36 pare Hotamış ve Havalisi adına çağrımızın ve çığlığımızın duyulmasını istiyoruz.

Mavi Tünel Ve Hotamış Göletinin Bitirilip Hizmete Alınmasıyla Obrukların Oluşumunun Önüne Geçileecek

26 km uzunluğa ve 580 milyon metreküp depolama hacmine sahip Hotamış Göleti su depolama alanı 772 Bin dekar arazinin sulanmasına destek olacak, ördek, balıkçıl kuşları, martı, pelikan, sakar meke kuşu, leylek gibi birçok kuş türüne de ev sahipliği yaparak yeni bir çevre ve doğa güzelliği ortaya çıkacaktır.

Aynı zamanda Hotamış Göleti alanı içinde bulunan kuş adacıklarıyla göçmen kuşların eski güzel ve görkemli yuvalarına dünüşümleri sağlanacaktır.

Geçmişte balıkçılık yapılan, kamış (saz kesilen) Hotamış Gölünün yine eskisi gibi insanlarımıza fayda sağlamasını umuyor ve bekliyoruz. Suyun gelmesi ile birlikte yer altı sularının yükselmesi gerçekleşecek bununla birlikte bölgemizi tehdit eden obruklar da kısmen durdurulmuş olacaktır.

KOP Projesinin önemli adımlarından olan Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar barajlarında toplanan suları Konya Ovasına aktaracak 125 km uzunluğundaki Apa Hotamış İletim kanalı ile mavi suların Hotamış Göl yatağına ulaşımı sağlanacaktır.

2013 yılında yapım inşasına başlanan ve 2017 yılında bitirilerek Konya ve bölge çiftçisinin hizmetine sunulması planlanan Mavi Tünel ve Hotamış Göletinin 2022 yılı itibarıyla bitirilmediği görülmektedir.

Çiftçinin Cevabını Merakla Beklediği Soru: Mavi Tünelden Hotamış Göletine Su Ne Zaman Gelecek?

Konya Ovası Projesinin en önemli adımı olan 150 yıllık rüya Mavi Tünel Projesi ile Bağbaşı, Bozkır ve Avşar Barajlarında toplanan suyu Konya Ovasına aktaracak Mavi Tünel regülatör ve APA HOTAMIŞ İLETİM Kanal Projesi hakkında suyun ne zaman getirileceği ilgili bilinmezliklerin giderilmesi için yetkililerimizden Konya Karaman Karapınar ve Çumra bölgesinde tarım ve ziraat yapan bölge çiftçilerimiz adına açıklama bekliyoruz. Yıllardır beklenen Göksu Nehir havzasındaki suların barajlarda toplanarak Mavi Tünel ile Hotamış Göletine aktarılmasını bölge çiftçisi hasretle bekliyor.

DSİ VE KOP yetkilileri tarafından AHİ kanalı, Mavi Tünel ve Hotamış Göleti hakkında açıklama yapılması, tarımla uğraşan üreticilerimizin bilgi sahibi olması için büyük önem taşımaktadır.

Devlet Ve Millet Kaynaşması Olan Bölgemiz Devletimizle Gurur Duyuyor

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar dua etsek az. Allah ondan razı olsun. Onun büyük çaba ve gayretleri ile buraya kadar yapımı tamamlanan ve bitme aşamasına gelen Hotamış Göleti, bozkırın – çölün ortasında binlerce insanın yüzünü güldürecek. Bu su sayesinde Mavi Tünel ve Hotamış Göleti ile bölgemiz yine eskisi gibi güzel ve görkemli günlerine dönecek.

2022 yılındaki yağmur ve kar yağışları, çok ve bereketli bir yıl olacağını göstermekle birlikte, bu ve bundan sonraki yıllar için devletimizin ilgili kurumlarının KOP Mavi Tünel ve Hotamış Göleti ile ilgili yapacakları ve atılacak adımları dar manasıyla bölge çiftçimizi geniş manasıyla Konya Ovasıyla tüm ülkemize fayda ve verim sağlayacağı kesindir.

Yeni Tarım ve Orman Bakanımızın da dediği gibi, Ukrayna-Rusya savaşı ile pandemi süreci, bize cebimizdeki teknolojinin karnımızı doyurmadığını gösterdi. Bölge çiftimiz üretmek, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak istiyor. Bunun yolu da Mavi Tünel ve Hotamış Göletinden geçiyor.

Toprakla su buluşunca bir başka güzel olur Konya Ovası, her karışından bereket filizlenir ve bir başka güler üreticinin yüzü. Bu sene rabbimizin rahmetiyle üreticinin yüzüne yansıyan mutluluğu sürekli kılmak elimizdedir. Konya Üreteniyle, STK ‘larıyla siyasetçisiyle bir olacak, ovayı SU ile buluşturacak projelerin peşini bırakmayacak. Ovanın dört bir tarafını su ile buluşturacak, üretimini katlayarak arttıracak, üreticinin refahını arttıracak, Ülkemizin Zenginliğine zenginlik katacak. Çare Mavi Tünel, Çare Hotamış Göleti…

Bu sene Hz. Allah rahmetini topraklarımızdan esirgemedi, üretici en azından kuraklık endişesinden kurtuldu. Bu rahmet tarım çiftçi, sektör paydaşlarının yani kurumların, çiftçi örgütlerinin, girdi üretici ve tedarikçilerinin de katkısıyla berekete döner. Ümidimiz devam ediyor. Herkes bu sene elinden gelenin bir fazlasını yaparak çiftçimize destek olmalı ki hepimizi mağdur eden Pazar, manav, market fiyatları önümüzdeki yıl da tüketici bütçelerini sarsmasın, daha da önemlisi pazarda manavda tezgahlar marketlerde reyonlar mutfaklarda kilerler, tabaklar boş kalmasın, Bu sene topraklarımızda ne kadar üreteceğimiz önümüzdeki birkaç ayda tarlaya atılacak tohum, dikilecek fidelerle şekillenecek. Bu günler kıymetli günler, 3 ay sonrası çok geç . O nedenle zaman Çiftçinin Şevkini Arttırma Zamanı, Zaman yarın için bugünden tedbir alma zamanıdır. A.ARAN