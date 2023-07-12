Konya Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, Konya Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Palaz’ adlı oyun, sanatseverlerle buluşacak. Osmanlı Devleti’nin son döneminde padişahın emriyle yurt dışında tayyarecilik eğitimi alan ve Türkiye’nin ilk şehit pilotları olan Nuri Bey ve Fethi Bey’in hikayesini konu edinen oyunda, birçok genç yetenek rol alacak. Oyunun detaylarına ‘www.devtiyatro.gov.tr’ adresinden ulaşılabilir.
EKONOMİ12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
KONYA HABER12 Temmuz 2023
Konya Devlet Tiyatrosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 'Palaz' adlı oyunu sahneleyecek
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