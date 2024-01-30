Konya Ereğli’de Uyuşturucu ve Kumar Operasyonunda 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kumar operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda aranması olan 8 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ya da bulunduran şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve kumar oynayan şahıslara ise idari para cezası uygulandı. Ayrıca, aranan 8 şahıs da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu ve kumar operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisin çalışmalarında aranması olan 8 kişi de yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ya da bulunduran 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 98 adet uyuşturucu hap maddesi, bir miktar esrar ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kıraathanelerde yapılan denetimlerde ise 6 şahsın kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplamda 38 bin 550 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibi ve 6 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aranan 8 kişi yakalandı

Öte yandan, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, silahla tehdit, kasten yaralama, dolandırıcılık ve benzeri suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan 8 aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. – KONYA