KONYA FİDE’DE SATIŞLAR BAŞLADI

KOP desteği ile Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Sebze Üreticileri Birliği işbirliğinde hayata geçirilen Konya’nın ilk ve tek fide üretim tesisi olan Konya Fide, satışlarına başladı.

BAŞKAN KAVUŞ; “KONYA FİDE MERAM ÇİFTÇİSİNİN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR”

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Sebze Fidesi Üretim Tesisi’nin Meram çiftçisi ve tarımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin kar amacı gütmeden Meram ve Konya çiftçisinin ve üreticisinin fide ihtiyacını en uygun şekilde karşıladığını söyledi. Konya Fide’nin ülke tarımının kalbi konumundaki Konya’nın fide ihtiyacının önemli bir açığını kapatmak amacıyla hayata geçirildiğini belirten Başkan Kavuş, “Üçte biri tarımla uğraşan ilçemiz için bu tesisimiz önemli yatırımlardan biri olmuştur. Tesisle birlikte başka kentlerden getirilen fidelerin tüm olumsuz yönleri bertaraf edilmiş, çiftçimize ihtiyacı olan fideleri uygun şartlarda sunma fırsatı vermiş ve Meram çiftçisinin rekabet gücünü artırmış olduk” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM ÇİFTÇİLERİMİZİ BU İMKANDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ”

Konya Fide’deki üretimleri sayesinde sebze fidelerinin hastalıktan kurtarıldığını ve çiftçilere daha fazla kar etmelerinin yolunun açıldığını kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Verim ve kalite artışını sağlayarak fidelerin taşıma sırasında gördüğü zararların da önüne geçmiş olduk. Her geçen gün daha da artan bir taleple karşılaşan ve daha pek çok açıdan tarıma ve çiftçilerimize katkı sunan tesisimizde fidelerin satışına başlandı. Tüm çiftçilerimizi, fiyat olarak da çok uygun şartlar sunan tesisimizden yararlanmaya davet ediyorum. Ayrıca üçte biri gibi büyük bir rakamı tarımla uğraşan Meram’ımızın çiftçisine ve tarım ekonomisine böylesi yararlı ve hayırlı bir hizmete imza atan tüm paydaşlara ve destek veren KOP’a bir kez daha teşekkür ediyorum.”

D.DOĞAN