Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat’taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Paylaşımda, depremin üzerinden 1 yıl geçtiği ve devletin tüm kurumları, teşkilat ve toplumun desteğiyle depremin yaralarının sarılmaya devam edildiği belirtildi. Türk polisi, her zaman milletinin yanında olduğunu vurguladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“6 Şubat 2023’te meydana gelen ve tüm milletimizi derinden yaralayan asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçti. Güçlü devletimizin tüm kurumları, teşkilatımız ve yardımsever toplumumuzun desteğiyle depremin yaralarını sarmak için büyük çabalar sarf edildi ve edilmeye de devam ediliyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan ailelerine ve milletimize de sabırlar diliyoruz. Türk polisi, her zaman, her yerde, her koşulda milletinin yanında.”