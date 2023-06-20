Son dakika haberleri
Anasayfa / Konya Haber / KONYA KAPALI HAVZASI’NDAKİ SON YAĞIŞLAR BARAJLARDA DOLULUĞU ARTIRDI

KONYA KAPALI HAVZASI’NDAKİ SON YAĞIŞLAR BARAJLARDA DOLULUĞU ARTIRDI

ABONE OL
Haziran 20, 2023 13:57
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Konya Ovası’nda nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışlar, havzaya içme ve kullanma suyu sağlayan baraj ve göllerdeki seviyeyi yükseltti.

DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’yi kapsayan sorumluluk alanlarında yıllık yağış ortalamasının 421 milimetreyle Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu bildirdi.
Alp, bölgenin, ülkenin sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 14’üne, yeraltı suyu potansiyelinin de yaklaşık yüzde 13’üne sahip olduğunu hatırlatarak, “Bölgemiz kapsamında 12 milyon dekar sulanabilir alan olup, bugüne kadar yeraltı suları dahil 9,7 milyon dekar alan sulamaya açılmıştır. Konya’da ise 8,2 milyon dekar alan sulanacak alan olup bugüne kadar 6,1 milyon dekar sulamaya açılmıştır.” dedi.
DSİ tarafından son 20 yılda Konya’ya 20,3 milyar liralık 320 tesis yapıldığını dile getiren Alp, bu tesislerden yıllık 100 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 3 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağlandığını vurguladı.
Alp, Konya Kapalı Havzası’nda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğünü, bazı bölgelerde yüksek kuraklık yaşanırken bazı bölgelerde de ani yağışlara bağlı taşkınların olduğunu söyledi.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

EKONOMİ

17 gün önce

Son dakika: Çaya zam geldi! Çaykur yüzde 44 zamlı yeni listeleri şirketlere gönderdi: 1 kiloluk paket artık 141 lira…

KONYA HABER

25 Haziran 2023

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

KONYA HABER

25 Haziran 2023

KARATAY KÜLTÜR VE SANAT AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLER BAŞLADI

KONYA HABER

25 Haziran 2023

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY, MAVİ TÜNEL’DEKİ ARIZAYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

KONYA HABER

25 Haziran 2023

BAŞKAN PEKYATIRMACI MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İLE SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

KONYA HABER

25 Haziran 2023

TOGG’UN DiREKSiYONUNA GEÇEN BAŞKAN ALTAY KONYALILARIN SEVGİ SELİYLE KARŞILAŞTI

KONYA HABER

25 Haziran 2023

KAPSÜL TEKNOFEST’E 11 ÖDÜLLE DAMGA VURDU