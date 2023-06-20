KONYA KAPALI HAVZASI’NDAKİ SON YAĞIŞLAR BARAJLARDA DOLULUĞU ARTIRDI

Konya Ovası’nda nisan ve mayıs aylarında etkili olan yağışlar, havzaya içme ve kullanma suyu sağlayan baraj ve göllerdeki seviyeyi yükseltti.

DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde’yi kapsayan sorumluluk alanlarında yıllık yağış ortalamasının 421 milimetreyle Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu bildirdi.

Alp, bölgenin, ülkenin sulanabilir tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 14’üne, yeraltı suyu potansiyelinin de yaklaşık yüzde 13’üne sahip olduğunu hatırlatarak, “Bölgemiz kapsamında 12 milyon dekar sulanabilir alan olup, bugüne kadar yeraltı suları dahil 9,7 milyon dekar alan sulamaya açılmıştır. Konya’da ise 8,2 milyon dekar alan sulanacak alan olup bugüne kadar 6,1 milyon dekar sulamaya açılmıştır.” dedi.

DSİ tarafından son 20 yılda Konya’ya 20,3 milyar liralık 320 tesis yapıldığını dile getiren Alp, bu tesislerden yıllık 100 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilerek 3 milyon kişiye içme ve kullanma suyu sağlandığını vurguladı.

Alp, Konya Kapalı Havzası’nda küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin görüldüğünü, bazı bölgelerde yüksek kuraklık yaşanırken bazı bölgelerde de ani yağışlara bağlı taşkınların olduğunu söyledi.