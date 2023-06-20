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KONYA KAPALI HAVZASI’NDAKİ SON YAĞIŞLAR BARAJLARDA DOLULUĞU ARTIRDI

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Haziran 20, 2023 13:50
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– “Son aylarda gelen yağışlarla çiftçilerimizin yüzü güldü”

Alp, geçen yıl kış ve ilkbahar yağışlarıyla barajlardaki su seviyesinin yükseldiğine ancak kurak geçen yaz ve kış döneminin ardından su seviyesinin kritik seviyeye gerilediğine işaret etti.

Konya’daki barajlarda, yaz ve sonbahar aylarında havza genelinde meteorolojik kuraklık yaşanması sebebiyle 2023 mayıs ayı itibarıyla doluluk seviyelerinde geçen yılın aynı dönemine göre düşüş olduğunu ifade eden Alp, “Mayıs ayında barajlarımızda yapılan seviye ölçümleri sonucunda, su miktarı hacimsel olarak Beyşehir Gölü’nde yüzde 10, Suğla Depolaması’nda yüzde 18, Apa Barajı’nda yüzde 7, Çavuşcugöl Depolaması’nda yüzde 8, İvriz Barajı’nda yüzde 45, Bağbaşı Barajı’nda yüzde 10, Altınapa Barajı’nda yüzde 65 olarak gözlemlenmiştir.” diye konuştu.

Alp, Türkiye’nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya Ovası’nın nisan ve mayıs aylarında son 20 yılın en iyi yağışını aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Son 2 ayda yağışlarla depolama tesislerinin aktif hacmi yüzde 2,5-3 artmıştır. İlkbaharın başından itibaren alınan yağışlar ovada zamanla olumlu sonuçlar vermeye başlayacak. Son aylarda gelen yağışlarla çiftçilerimizin yüzü gülmüş ve barajlarımızdaki doluluk oranında artış olmaya başlamıştır. Sulamada, içme suyu ve enerji üretiminde en verimli şekilde halkımıza hizmet edilmektedir. Hem suyumuza hem toprağımıza sahip çıkıyoruz. Çiftçilerimizle ülke tarımını daha yukarılara taşıyacağız. Su kullanımı konusunda daha bilinçli olmalıyız. Suyumuzu efektif ve tasarruflu kullanmalıyız. Daha az su ihtiyacı olan ürünleri tercih ederek aynı zamanda da ürün verimliliğini artırmalıyız. Sulamada modernizasyonu artırarak modern sulamayı yaygınlaştırarak sürdürülebilir su yönetimi sağlanacaktır. Unutmayın su varsa, hayat var.”AA
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