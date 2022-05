“KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA HEP BİRLİKTE ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 15 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Konya Yarı Maratonu öncesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışı ile şehri her açıdan geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. 2022 yılının Konya açısından sporda ilklerin yaşanacağı bir yıl olacağına dikkat çeken Başkan Altay, “Ağustos ayında 56 ülkeden 3 binden fazla sporcuyu misafir edeceğimiz 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapacağız. Konya tarihinde bugüne kadar düzenlenmiş en önemli organizasyon olacak. Özellikle bu organizasyonun Konya’mızda yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“KONYA’MIZ TÜM İSLAM COĞRAFYASININ İLGİYLE TAKİP ETTİĞİ BİR ŞEHİR OLACAK”

İslami Dayanışma Oyunları için yoğun bir hazırlık içinde olduklarını hatırlatan Başkan Altay, “Türkiye’nin ilk olimpik veledromu tamamlanmak üzere. Yine Konya’mızın ilklerinden olacak tam olimpik yüzme havuzu tamamlandı. Kontrol aşamaları devam ediyor. Atletizm pistimiz tamamlandı. Diğer tesislerimizin yapımı da hızla devam ediyor. Bir taraftan da mevcut tesislerin bakım-onarım çalışmaları ve İslami Dayanışma Oyunları’na hazırlıkla ilgili süreçler bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah Konya’mız bu önemli organizasyonda tüm İslam coğrafyasının ilgiyle takip ettiği bir şehir olacak. Konya bunu fazlasıyla hak ediyor.” dedi.

2023 DÜNYA SPOR BAŞKENTİ KONYA

Konya’nın 2022 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini, bununla ilgili de organizasyonlar düzenlediklerini ifade eden Başkan Altay, “Bugünkü faaliyet de bunun bir başlangıcı olacak. Geçtiğimiz ay İtalya’nın Torino şehrinde Konya’mız Dünya Spor Başkentli ilan edildi. Bu da Madrid’ten sonra Avrupa’da ikinci, Türkiye’de de ilk kez bir şehir Dünya Spor Başkenti ilan edilmiş oldu. İnşallah bu vesileyle 2022 ve 2023 yılı Konya’mız adına sporla dolu bir yıl olarak tarihte yerini alacak.” ifadelerini kullandı.

“HAREKETİN MERKEZİNDE OL”

15 Mayıs’ta düzenleyecekleri Konya Yarı Maratonu ile Konya’da bir ilkin daha yaşanacağını aktaran Başkan Altay, bundan sonra her yıl Mayıs ayında bu organizasyonu düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Organizasyonun sloganını “Hareketin Merkezinde Ol” şeklinde belirlediklerini kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Hem bölgesel hem ulusal düzeyde oldukça ilgi görüyor. 15 Mayıs saat 09.00’da başlayacak 21 kilometrelik Konya Yarı Maratonu, onunla eş zamanlı olarak 10 kilometre koşusu ve saat 13.00’de Halk Koşusunu düzenleyeceğiz. Konya’mızın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek dev organizasyon üç kategoride de halka açık olacak. Maratonumuzda ilk 10’a giren yarışmacılarımız ödüllendirilecek. Halk Koşusu da Konya tarihinde ilk olacak. Halk Koşusuna da tüm hemşehrilerimizi katılmaya davet ediyorum. 15 Mayıs’ta bazı yollarımız trafiğe kapatılmış olacak. Bu konuda anlayış bekliyoruz. Yayalar, bisikletliler ve araçlar trafiğin paydaşları. Onun için bu dönemde özellikle yürüyerek Konya’mızı temaşa etmek için önemli bir fırsat.”

KAYIT ÜCRETLERİ SOBE VAKFI’NA AKTARILACAK

Türkiye’nin otizmli çocuklarla ilgili en kapsamlı vakfı olan SOBE Vakfı’nın maratonun paydaşlarından olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Bu işin bir sosyal faydasının olmasını da önemsiyoruz. Onun için maratonda kayıtlardan oluşacak gelir de SOBE Vakfımıza aktarılacak. Böylece vatandaşlarımız hem halk koşusunda Konya’mızın güzelliklerini görecek hem de otizmli çocukların hayatına bir ışık yakmış olacak. Bunu da en az maraton kadar önemsiyorum. İlk olacak bu maratonunun şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

“BU AVANTAJI İYİ DEĞERLENDİRMEMİZ LAZIM”

Türkiye Spor Yazarları Derneği Konya Şube Başkanı Murat Dönmez, “Konya’nın bu sezon yaşayacağı spor aktivitelerinin tüm Türkiye’de tanınması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gelecek sezon spor başkenti, bu sene İslam Olimpiyatları var. Arkasından Konyaspor’un iyi bir ivme yakalayacağını düşünüyoruz. Bu avantajı iyi değerlendirmemiz lazım.” dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Arif Alp Kılıç, 15 Mayıs’ta yapılacak maraton etabının İslami Dayanışma Oyunları’nda da aynen koşulacağını, bu anlamda bir test yarışı olacağını ifade ederek, “Teknik ekibimiz gerekli sertifikaları tamamladığı için eminim ki her yıl 15 Mayıs’ta dünya bu parkuru kabul ettikten sonra artık herkes bunu uluslararası Konya Yarı Maratonu olarak bilecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” sözlerini kullandı.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, “Konya dışındaki arkadaşlarla, tüm 81 ilde yaptığımız toplantılarda herkes şunu söylüyor: Spor başkenti için, İslam Oyunları için birçok ülkenin Konya’ya gelmesi ne demek biliyor musunuz? Şehirde birlik ve beraberlik doğacak. Bu gurur verici. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, “Bu organizasyonun anlamı ve SOBE’nin çalışmalarıyla benzerliği çok büyük. SOBE de alanında bir yürüyüş ve koşu içerisinde. Alana daha fazla nasıl katkıda bulunuruz arayışı içinde. Bu açıdan katılımcı sayısının fazla olması, bizim de hedef olarak işlerimizi daha ileriye götürmemizi sağlayacak. Konyalı hemşerilerimizi de bu açıdan buraya katılım sağlamaya davet ediyorum.” dedi.

Toplantıya Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile basın mensupları ve sporcular katıldı.

21 KM YARI MARATON GÜZERGAHI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Mayıs’ta gerçekleştirecek 21 kilometrelik Konya Yarı Maratonu Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayacak. Yarışmacılar Aslanlı Kışla Caddesi’ni 2,7 kilometrede tamamlayacak; U dönüşü ile 1,9 kilometre sonrasında sağa dönerek Fetih Caddesi’ne bağlanacak. 3,9 kilometrelik Fetih Caddesi’nde kıyasıya yarışacak katılımcılar sola dönüp Ankara Caddesi’ne girecek. Yaklaşık 2,3 kilometre sonra Alaaddin Bulvarı’na ulaşacak yarışmacılar sağa dönerek Meram yoluna doğru hareket edecek. Katılımcılar Meram etabının 3,4 kilometre mesafesinde Evliya Çelebi Parkı önünden U dönüşü yaparak bitişe doğru ilerleyecek. 2,3 kilometre sonra Konya Orduevi önünden sağa dönülecek yarış, eski Konya Stadyumu akabinde Atatürk Anıtı ile devam edecek. Sola dönüş ile Konya’nın yoğun caddelerinden Zafer Meydanı’na giriş yapacak yarışmacılar; Alaaddin Bulvarı, Mevlana Müzesi ve Mevlana Kültür Merkezi’ne ulaşarak yarışmayı noktalayacak.

10 KM KOŞUSU GÜZERGAHI

Mevlana Kültür Merkezi’nden başlayacak 10 kilometre koşusunda da yarışmacılar 3 farklı noktadan dönüş yapacak. Başlangıç noktasından ilk dönüş yaklaşık 700 metre sonra gerçekleşirken; Fetih Caddesi üzerinden yarışta tempo hız kazanacak. 4 kilometrelik Fetih Caddesi koşusu sonrası sola dönüş ile Ankara Caddesi’ne bağlanacak yarışmacılar Beşyol’den geçip yaklaşık 2,3 kilometre sonra Alaaddin Bulvarı’na ulaşacak. Alaaddin Bulvarı’nı dönecek yarışmacılar Mevlana Caddesi’ne giriş yapacak. Burada Mevlana Müzesi’nin yanından geçecek yarışmacılar İstiklal Harbi Şehitlik Abidesi’ni geçip yaklaşık 2 kilometre sonra yarışı tamamlayacak.

HALK KOŞUSU GÜZERGAHI

Kayıtları ücretsiz olacak Halk Koşusu, 2,7 kilometre olacak ve Alaaddin Bulvarı üzerinden başlayıp tamamlanacak. Başlangıçtan sonra Atatürk Caddesi üzerinden Zafer Meydanı’na giriş yapacak yarışmacılar Atatürk Anıtı önündeki bulvardan sağa dönüp Sultan Cem Caddesi istikametine geçecek; Zindankale Katlı Otoparkı önünden geçip 600 metre sonra yarışı tamamlayacak.

Konya Yarı Maratonu için kayıtlar “konyayarimaraton.com” adresinden yapılıyor.

D.DOĞAN